Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry font face à un contrecoup alors que la revendication de l’année invisible est ridiculisée | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry : l’animatrice dit qu’elle s’ennuie du couple

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière, une décision qui a choqué le monde. Le couple a déménagé en Californie dans le but d’avoir une vie plus privée.

La semaine dernière, Omid Scobie – qui a co-écrit la biographie Finding Freedom – a révélé que le couple était sur le point d’entrer dans une “nouvelle ère de visibilité”.

Cependant, les affirmations de Meghan et Harry selon lesquelles ils ont eu une année invisible après avoir démissionné du cabinet l’année dernière ont été ridiculisées après avoir été révélées être le contraire.

Selon le MailOnline, le couple a également participé à 11 interviews, discussions Zoom et promotions entre eux en août.

En septembre, Meghan est apparue sur America’s Got Talent pour souhaiter bonne chance à un candidat après avoir été émue par son histoire.

Meghan et Harry ridiculisés à propos de la revendication de l’année invisible (Image: .)

Le prince Harry et Meghan avec Archie (Image: PA)

Ils ont également signé un accord de plusieurs millions de dollars avec Netflix pour créer des programmes qui « offrent de l’espoir ».

Un mois plus tard, ils ont invité un groupe d’adolescents dans leur manoir californien à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale.

Un portrait en noir et blanc du couple réalisé par le photographe de Los Angeles Matt Sayles pour célébrer leur accueil d’un événement du magazine Time a également été publié en octobre.

En novembre, Harry est apparu sur Strictly Come Dancing après avoir enregistré un message vidéo pour son ami et candidat, JJ Chalmers.

Meghan Markle et le prince Harry (Image: PA)

Le plus mémorable a été le couple qui a déposé une couronne au cimetière national de LA pour le jour du Souvenir.

Le couple a été critiqué car beaucoup ont affirmé avoir organisé l’événement après qu’Harry n’ait pas été autorisé à déposer une couronne au cénotaphe de Londres.

Avant Noël, Meghan et Harry ont annoncé un accord de 18 millions de livres sterling pour créer des podcasts pour Spotify.

En janvier, ils ont marqué le Martin Luther King Day avec un don de bienfaisance et une lettre remerciant les anciens combattants pour leur service.

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

En février, les Sussex ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant, mais la plus grosse bombe du mois était leur projet d’une interview « révélatrice » avec Oprah Winfrey.

Un mois plus tard, le couple a envoyé des ondes de choc dans le monde entier après avoir rencontré le magnat des médias américains.

Le couple a fait plusieurs déclarations étonnantes, notamment des discussions sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

En avril, Harry est rentré au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Prince Harry (Image: PA)

Mais sa visite a été brève alors qu’il retournait aux États-Unis pour être avec Meghan.

Plus tard dans l’année, Meghan a révélé qu’elle avait écrit un livre pour enfants intitulé The Bench, basé sur la relation de Harry avec leur fils.

Harry a également poursuivi son attaque contre sa famille après avoir participé à la série Apple TV avec Oprah intitulée The Me You Can’t See.

En juin, le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille prénommée Lilibet Diana.

Meghan Markle (Image: Splash)

Cependant, leurs nouvelles ont été critiquées pour savoir s’ils avaient demandé la permission à la reine d’utiliser le nom de son animal de compagnie de son enfance.

En juillet, Harry a signé un contrat d’édition de 18 millions de livres sterling pour un mémoire écrit non pas en tant que prince mais “l’homme que je suis devenu”.

Harry est revenu une fois de plus au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue de sa défunte mère, la princesse Diana.

Ce mois-ci, pour célébrer son 40e anniversaire, Meghan a annoncé une initiative caritative 40×40.

