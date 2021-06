Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry ont envoyé une branche d’olivier en querelle – un expert repère un geste caché | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont été inclus dans une exposition sur la famille royale – ce qu’un expert considère comme un geste « magnanime ». Harry et Meghan, qui vivent en Californie après avoir quitté la monarchie, figurent dans les Tudors To Windsors: British Royal Portraits au National Maritime Museum de Londres.

L’exposition a été organisée en partenariat avec la National Portrait Gallery, dont Kate est la marraine.

Richard Eden de Daily Mail’s Eden Confidential a déclaré: “C’est magnanime de sa part de ne soulever aucune objection à l’inclusion de Meghan, qui a utilisé son entretien avec Oprah Winfrey pour prétendre que Kate l’avait fait pleurer.”

L’exposition, qui est maintenant ouverte, comprend des portraits royaux d’Henri VII à Elizabeth II.

Les Sussex – qui s’en sont pris à la famille royale dans leur interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, sont photographiés le jour de leur mariage.

Charlotte Bolland, conservatrice principale à la National Portrait Gallery, a déclaré : « L’accent est mis sur la famille royale aujourd’hui, et le duc et la duchesse de Sussex en font partie intégrante.

“Il est important de les considérer comme faisant partie intégrante de la famille, comme la reine l’a souligné.”

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Amérique.

Après leur interview révélatrice controversée avec Winfrey, Harry a ensuite frappé sa famille lors d’une apparition en podcast et dans sa série documentaire Apple TV.

Il ne devrait retourner en Grande-Bretagne que pour la deuxième fois depuis le dévoilement de la statue de la princesse Diana Megxit le 1er juillet.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 8h10: Meghan dit que les gens ont trouvé ses taches de rousseur «étranges» dans un livre déterré

Meghan Markle a écrit sur son amour pour ses taches de rousseur dans un livre déniché de ses années de lycée, comparant les petites taches brunes à des “étoiles” dans le ciel nocturne.

La duchesse de Sussex a déclaré que même si certaines personnes peuvent penser que les petites taches faciales sont “étranges”, elle est heureuse de les avoir car elles font partie de qui elle est.

L’extrait du livre “A Face Without Freckles… Is A Night Without Stars”, a été partagé en ligne par Carla Hayden, 14e bibliothécaire du Congrès.

Mise à jour de 7h45: la reine seule royale qui peut diffuser la faille car William ne «fait plus confiance à Harry»

Le prince William est “inquiet” que ses conversations avec le prince Harry soient publiées par la presse par la suite, a affirmé un expert royal.

Le duc de Cambridge s’est lassé de ce qu’il dit à son jeune frère et a peut-être perdu confiance en lui, selon un auteur royal.

S’exprimant sur le Royal Beat, Phil Dampier a déclaré: “Je ne pense pas que William fasse plus confiance à Harry et il craint toujours que tout ce qu’il dit ne finisse dans la presse dans deux ou trois jours.

“C’est ce qui l’inquiète, et il doit faire attention à ce qu’il peut réellement lui dire.”

Mise à jour à 7h30: Kate “soutiendra” William au mémorial de Diana au milieu des “tensions” avec Harry

La duchesse de Cambridge soutiendra le prince William lors du dévoilement tant attendu de la statue de la princesse Diana, a affirmé une source.

Kate et William verront des tensions avec le prince Harry lors de l’événement en raison de “problèmes profondément enracinés”, selon une source royale.

S’adressant au Daily Star, l’initié a déclaré: “La duchesse a vu ce projet évoluer depuis sa conception jusqu’à l’article fini et veut sans aucun doute être là pour soutenir son mari.

“Il y aura sans aucun doute des tensions entre les Cambridges et Harry, mais ils reconnaissent tous que malgré les problèmes évidents et profondément enracinés entre eux, ils veulent que la journée soit uniquement consacrée à l’héritage durable de la princesse de Galles.”