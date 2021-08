Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry “ont peur du système difficile” avant la riposte de la reine | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leur poste de membre senior de la famille royale l’année dernière et ont déménagé en Californie. Suite à leur départ, le couple s’en est pris publiquement à la Firme.

La biographie non autorisée de Meghan et Harry, Finding Freedom, a été publiée l’année dernière et a été rééditée ce mois-ci.

Dans la nouvelle édition, un extrait de la biographie a déclaré que le couple avait “peur des conséquences” de s’être prononcé contre la monarchie.

On y lit : “Il y avait tellement de choses qu’ils étaient incapables de dire [before].”

Meghan et Harry ont clairement indiqué qu’ils n’avaient aucune implication dans la biographie et n’ont pas parlé aux auteurs.

Cela survient alors que l’équipe juridique de la reine consulterait des experts en diffamation à la suite de la série de réclamations explosives faites par le couple cette année.

Une source a déclaré au Sun que la reine devenait “exaspérée par les attaques répétées”.

Les affirmations les plus explosives de Meghan et Harry sont survenues lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars.

Le couple a affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de peau de leur fils Archie avant sa naissance et que Meghan n’avait reçu aucune aide lorsqu’elle souffrait de pensées suicidaires.

Le petit-fils de la reine a également lancé une attaque cinglante contre son propre père, le prince Charles.

Le duc de Sussex est apparu sur le podcast Armchair Expert où il a déclaré qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à Archie et à sa fille nouveau-née, Lilibet.

Dans une nouvelle série documentaire, intitulée ” The Me You Can’t See “, Harry a également parlé de ses expériences avec la santé mentale, affirmant que sa souffrance remonte aux ” mêmes personnes, au même modèle commercial et à la même industrie “.

Harry devrait publier des mémoires l’année prochaine qu’il a écrits “non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”.

