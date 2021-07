Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry “ont profité” de la reine – “ne s’en tireront pas !” | Royale | Nouvelles

L’experte royale, Lady Colin Campbell, a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex avaient profité de la tolérance du monarque de 95 ans et espéraient qu’ils “s’en tireraient avec tout”. Mais Lady C a averti que “la riposte a commencé”.

S’exprimant sur YouTube, le commentateur royal a déclaré: “Harry sait que la reine est une personne très tolérante et donc lui et sa femme ont pleinement profité de sa tolérance dans l’espoir qu’ils s’en tireraient avec tout.

«Mais comme nous l’avons vu et nous allons le voir de plus en plus, ils n’ont pas tout réussi et ils n’ont pas le droit de tout faire.

“Ils ne vont pas non plus s’en tirer avec tout comme je l’ai déjà dit, la riposte a commencé.”

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique.

Ils vivent maintenant dans un manoir de 11 millions de livres sterling en Californie avec leur fils de deux ans Archie et leur fille nouveau-née Lili.

Le couple a fait une série de déclarations préjudiciables à propos de la famille royale dans leur interview d’Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Harry a ensuite fait d’autres commentaires controversés sur sa famille dans les semaines suivantes.

Mise à jour à 7h40: Anne remplace la reine lors d’une importante cérémonie royale

La princesse Anne est une paire de mains très fiable au sein de la monarchie et jeudi a remplacé la reine lors d’un événement royal très important.

Anne, 70 ans, a remplacé le monarque, 95 ans, et a procédé hier à une série d’investitures en face à face.

Les fiançailles ont eu lieu au palais St James alors que la reine était en visite d’une journée à Manchester.

Mise à jour à 7h35: les retrouvailles de Harry et William lors de l’événement de la statue de Diana “semblaient être une libération”

Le prince Harry et le prince William se réunissent à nouveau pour le dévoilement d’une statue en l’honneur de la princesse Diana “sent comme une libération”, selon une source.

Une source a déclaré à People que la cérémonie était “doux et intime – cela ressemblait à une libération”.

Un autre invité a déclaré à la publication: “Vous aviez des souvenirs des sœurs de Diana, de son frère et de ses fils.

“C’était beau et poignant parce que c’était une occasion familiale intime.”

Mise à jour à 7h30: Meghan et Harry appellent à la « compassion » pour « rendre le monde meilleur »

Meghan Markle et le prince Harry ont plaidé pour des histoires de “compassion” dans une nouvelle déclaration d’Archewell.

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié un nouveau message sur leur site Web caritatif, appelant les abonnés à partager leurs histoires.

Sur leur site officiel, Meghan et Harry ont déclaré qu’ils pensaient que “la compassion peut déclencher un changement incroyable à travers le monde”.