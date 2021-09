Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry ont surnommé les cerveaux après un hommage déchirant au Sussex | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont modifié samedi le site Web de leur fondation Archewell pour afficher des rangées de noms de victimes. Harry et Meghan, qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et ont déménagé aux États-Unis, ont été félicités par certains utilisateurs de Twitter pour leur hommage au 11 septembre.

Un utilisateur de Twitter a commenté : “C’est un excellent geste et une façon de se souvenir. Se souvenir de chacun de leurs noms et les garder en mémoire.”

Un autre a écrit : « M&H sont des cerveaux ! »

Un troisième a ajouté: “Je suis d’accord! Je sais que se démarquer n’est pas le but de l’hommage, mais Harry et Meghan viennent vraiment de proposer de nouvelles idées qui les distinguent des autres. Dédier l’ensemble du site Web aux morts semble juste plus sincère et percutant qu’une déclaration générique de commémoration.”

Un autre a posté : “Un hommage simple mais sincère.”

Un autre a commenté : « C’est de la compassion pour de vrai.

La reine a également marqué l’anniversaire du 11 septembre en se souvenant de sa visite sur le site de l’attaque.

Dans un message adressé au président américain Joe Biden, elle a déclaré : “Alors que nous célébrons le 20e anniversaire des terribles attentats du 11 septembre 2001, mes pensées et mes prières, ainsi que celles de ma famille et de toute la nation, accompagnent les victimes, les survivants et les familles touchées, ainsi que les premiers intervenants et secouristes appelés au travail.

« Ma visite sur le site du World Trade Center en 2010 reste gravée dans ma mémoire.

“Cela me rappelle qu’en honorant ceux de nombreuses nations, confessions et origines qui ont perdu la vie, nous rendons également hommage à la résilience et à la détermination des communautés qui se sont réunies pour reconstruire.”

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 7h45 : Harry et William ne seront jamais « d’accord »

Le prince Harry et le prince William restent en mauvais termes avec peu d’espoir de réparer la relation, selon les experts royaux.

Les animatrices de l’hebdomadaire américain Molly Mulshine et Christina Garibaldi ont discuté de la rupture entre Harry et William.

La paire a souligné que l’expert royal Omid Scobie avait affirmé que la paire n’était pas du tout en bons termes et n’avait pas résolu leurs différends.

Les experts royaux de l’hebdomadaire américain ont ajouté qu’il semblait peu probable que le couple soit d’accord sur leurs problèmes.

Mise à jour à 7h40 : Charles et Camilla « si fiers » de Raducanu

Le prince Charles et Camilla ont félicité Emma Raducanu après son étonnante victoire en finale de l’US Open.

Dans un message publié sur le compte Twitter de Clarence House, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont déclaré : « Félicitations à @EmmaRaducanu pour votre victoire à l’#USOpen – quelle réalisation fantastique !

« Nous sommes tous si fiers. Bravo à @LeylahFernandez aujourd’hui aussi.

“Un match exceptionnel entre deux jeunes femmes inspirantes – nous avons hâte de voir où vous allez ensuite.”

Mise à jour à 7h35 : la reine s’apprête à remettre des médailles aux « héros » qui ont aidé aux évacuations d’Afghanistan

La reine devrait remettre des médailles aux troupes qui ont aidé à l’évacuation d’Afghanistan.

L’honneur devrait être décerné par Sa Majesté à tous ceux qui ont participé au pont aérien dans sa liste d’honneurs du Nouvel An.

Les plans auraient été approuvés par le n ° 10 pour les courageux héros qui ont aidé à effectuer l’une des plus grandes évacuations aériennes de l’histoire.

Une source a déclaré au Mirror : « Le Premier ministre est entièrement derrière l’idée. Cela mettra enfin un peu d’honneur dans ce qui a été un système assez déshonorant ces derniers temps.

Mise à jour à 7h30: la famille Markle a le « même droit » que Meghan de révéler les différends familiaux

Meghan Markle est “extrêmement protectrice” de sa réputation, affirme un expert royal, alors que la duchesse continue de mener une relation séparée avec la famille de son père.

La frustration de Meghan envers les apparitions médiatiques de sa famille a été qualifiée d'”ironique” par un commentateur royal après qu’elle et le prince Harry ont publiquement exprimé leurs griefs avec la famille royale lors de leur interview avec Oprah Winfrey.

Jonathan Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk qu’il n’était “que juste” pour la famille Markle de partager leurs problèmes familiaux si Meghan était autorisée à révéler les ” querelles et problèmes internes ” dans la famille de son mari.