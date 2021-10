Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry pourraient baptiser Lilibet sans aucun membre de leur famille aux États-Unis | Royale | Nouvelles

Des rapports en circulation suggèrent que Lilibet Diana, la dernière addition à la famille Sussex, suivrait les traces de son frère Archie, âgé de deux ans, lors d’une cérémonie de baptême au Royaume-Uni. Cependant, un initié du palais aurait déclaré qu’un baptême au Royaume-Uni « n’avait pas lieu ».

Au lieu de cela, il est plus probable que le baptême du bébé de quatre mois de Harry et Meghan ait lieu à l’église épiscopale des États-Unis.

Selon la biographe royale Ingrid Seward, les membres de la famille royale tels que la reine, le prince Charles et le duc et la duchesse de Cambridge sont peu susceptibles d’assister à l’événement proposé aux États-Unis.

Elle a déclaré au Sun que si Lilibet – le deuxième enfant du duc et de la duchesse de Sussex, né en juin – était baptisée aux États-Unis, « peut-être » les amis de Harry s’envoleraient-ils.

Elle a ajouté: « Je ne pense pas qu’aucun membre de la famille royale immédiate aurait le temps [to fly over]. Leurs horaires sont organisés six mois à l’avance.

Si la cérémonie a lieu en Amérique, Lilibet sera le premier des petits-enfants ou arrière-petits-enfants de la reine à ne pas recevoir de baptême royal au sein de l’église d’Angleterre.

