Famille royale EN DIRECT : Meghan et Harry sous le feu du silence du projet – 18 millions de livres sterling pour 35 minutes ! | Royale | Nouvelles

Le couple n’a publié que 35 minutes de contenu dans le cadre de son contrat de podcast Spotify de 18 millions de livres sterling. Le service de streaming audio « attendait avec impatience un lancement d’émissions à grande échelle » cette année.

Mais jusqu’à présent, le duc et la duchesse de Sussex – qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales – n’ont sorti qu’un seul épisode sous leur marque Archewell Audio, sorti en décembre dernier.

Le couple est désormais en congé parental après avoir accueilli leur fille Lilibet “Lili” Diana ce mois-ci.

Phil Dampier a déclaré au Sun : « On nous dit qu’ils ont jusqu’à cinq mois de congé et les gens qui les paient beaucoup d’argent attendront quelque chose en retour.

«Ils semblent utiliser beaucoup de munitions très tôt et proposer beaucoup de choses en termes d’accords et d’accords avec de nombreuses entreprises.

« On peut se demander s’ils ont trop dans leur assiette.

L’expert en relations publiques Mark Borowski a déclaré que c’était un “gagnant-gagnant” pour Spotify d’être lié aux Sussex malgré le manque de contenu.

Cependant, il a ajouté: «Mais Harry et Meghan seront sous surveillance pour livrer. Qu’est-ce que ces gars vont produire? Que représentent-ils ?”

Les Sussex ont également signé un accord lucratif avec Netflix, tandis que Meghan a récemment publié son premier livre pour enfants et Harry a décroché une série d’emplois, notamment celui de responsable de l’impact dans la société de coaching BetterUp.

SUIVEZ LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour de 7h35: William en a marre des singeries médiatiques de Harry alors qu’une épreuve de force majeure se profile

Le prince William en a « marre de tout le drame » qui entoure le prince Harry, a affirmé une source royale.

S’adressant au magazine InTouch Weekly, l’initié a déclaré: “La famille royale, en particulier le prince William, en a marre de tout le drame qui se joue si publiquement.”

Mise à jour à 7h30: Diana a demandé si elle était une “bonne mère” après n’avoir pas vu de fils “pendant des mois”

La princesse Diana a déjà demandé si elle était une “bonne mère” pour le prince William et le prince Harry, selon un journaliste.

La princesse de Galles passait souvent du temps loin de ses fils en raison de la nature de ses fonctions royales.

Selon la journaliste Petronella Wyatt, le défunt royal s’inquiéterait d’être un bon parent et de pouvoir passer plus de temps avec William et Harry.

Mme Wyatt s’est souvenue d’avoir rencontré Diana lors d’un dîner en 1995 où elle s’est ouverte franchement sur ses difficultés en tant que mère.

S’adressant au Sun, Mme Wyatt a déclaré: “Nous avons siroté plus de vin et elle a regardé par-dessus le bord de son verre avec ses célèbres yeux.

« Je m’inquiète pour mes fils. Suis-je une bonne mère ? Je ne les vois pas pendant des mois et puis je les gâte pourris », soupira-t-elle. « Parfois, j’aimerais une machine à remonter le temps. »