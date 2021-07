Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry subissent une énorme pression financière malgré le nouveau coup d’État de Netflix | Royale | Nouvelles

in

La commentatrice royale Daniela Elser a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex « ont beaucoup à prouver » et « se battent contre la montre » après avoir signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix l’année dernière, ainsi qu’un accord lucratif avec Spotify. Mme Elser a ajouté que si Harry et Meghan “ne veulent pas être considérés comme un gadget marketing”, ils devront “prouver qu’ils valent l’investissement”.

Elle a déclaré que jusqu’à présent, le couple, qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales, “n’a pas exactement mis le feu à Hollywood”.

Écrivant pour news.com.au, Mme Elser a déclaré: “Le problème avec ce paradigme est que toute leur capacité à gagner de l’argent est liée à leur capacité à générer de bonnes relations publiques.

“Si l’intérêt pour eux diminuait, ou si la fatigue du public pour le duo inédit s’installait, alors leur valeur pourrait chuter.

“Alors que l’avenir financier de Harry et Megan peut sembler rose grâce à leur accord Netflix (et leur accord Spotify estimé à 33,5 millions de dollars) se rapproche et les choses ne sont pas si brillantes.

“Le Times a rapporté que, selon des initiés de l’industrie, il est probable que leur accord avec Netflix serait structuré de telle sorte qu’ils reçoivent une provision comprise entre 1,85 million de dollars et 3,7 millions de dollars par an, et gagneraient ensuite plus à mesure qu’ils publient des émissions.

“Étant donné que leurs coûts de sécurité et leur maison à Montecito ont été estimés à environ 5,9 millions de dollars, ils auraient besoin que leurs productions soient des succès retentissants.”

Les commentaires de Mme Elser interviennent alors que la société Archewell Productions des Sussex a annoncé la deuxième émission de l’accord Netflix que les Sussex ont signé l’année dernière.

Meghan va produire un nouveau programme d’animation appelé Pearl qui raconte les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par des femmes influentes de l’histoire.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 7h45: Sofia et Carl Philip partagent un “salutation d’été” avec leur nouveau-né

La princesse Sofia de Suède et le prince Carl Philip de Suède ont partagé leur première photo de famille avec leur plus jeune fils, le prince Julian.

Les membres de la famille royale suédoise rayonnent en posant avec leurs trois enfants – le prince Alexander, cinq ans, le prince Gabriel, trois ans et le prince Julian, né en mars.

Carl Philip est le fils du roi Carl XVI Gustaf et de son épouse la reine Silvia.

Mise à jour de 7h40: William et Harry «peuvent» passer «du temps de qualité en famille ensemble»

Il est “peu probable” que le prince William et le prince Harry passent du “temps de qualité en famille ensemble”, a déclaré un expert royal.

Jonathan Sacerdoti a déclaré à Us Weekly : « Il est peut-être peu probable qu’ils passent ce que nous considérons comme du temps de qualité en famille ensemble à Noël, au Nouvel An et aux anniversaires.

“Rappelez-vous simplement que la reine n’a pas rencontré sa dernière petite-fille. Il ne semble pas probable qu’elle le fasse de si tôt. Elle a à peine vu Archie depuis un bon moment.

« Au niveau de la famille humaine, en oubliant qu’il s’agit de la famille royale, il y a déjà un peu de froid et de distance.

« Donc, je soupçonne que si les choses peuvent bien se passer, [then] peut-être qu’ils auront une réunion occasionnelle, mais je ne pense pas que cela semble très important à l’ordre du jour de qui que ce soit.

Mise à jour de 7h35: Diana aurait été «très fière» de Meghan et Kate

La princesse Diana serait “très fière” de Meghan Markle et Kate Middleton, selon Sarah Ferguson.

La duchesse d’York a déclaré au magazine People : “Si elle était assise avec moi en ce moment, je sais qu’elle dirait : ‘Je suis tellement fière de mes deux garçons et des merveilleuses épouses qu’ils ont choisies’.

“Parce que chacune a sa propre voix.”

Mise à jour de 7h30: il est peu probable que la reine voie Archie «de sitôt»

Il est peu probable que la reine voie ses arrière-petits-enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana, “de sitôt”, a déclaré un expert royal.

Sa Majesté n’a pu voir aucun de ses arrière-petits-enfants en personne en raison de l’isolement du duc et de la duchesse de Sussex aux États-Unis.

Cependant, l’expert royal Jonathan Sacerdoti a suggéré que la reine devra attendre encore plus longtemps pour voir l’un ou l’autre des nourrissons, car il est peu probable que Harry et Meghan passent du «temps en famille de qualité» avec d’autres membres de la famille royale.