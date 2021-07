Famille royale EN DIRECT: Meghan fait face à la réaction des États-Unis après avoir dit à la reine «où coller la couronne» | Royale | Nouvelles

L’expert royal Daniela Elser a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés aux États-Unis lorsque leur marque était à son apogée. Le couple avait dit au monarque “où elle pourrait coller sa couronne” pour laquelle les Américains ont un “penchant”, selon Mme Elser.

Mais l’expert royal a déclaré que la “valeur de nouveauté” de Meghan et Harry n’est “plus tout à fait ce qu’elle aurait pu être” aux États-Unis après plus d’un an de pandémie.

Écrivant pour news.com.au, Mme Elser a déclaré: “Quand ils ont atterri à Los Angeles en mars de l’année dernière, leur valeur en tant que produit rare et hautement bancable atteignait un sommet. Leur marque était en plein essor.

“Ils avaient dit au souverain où elle pouvait coller sa couronne, quelque chose pour lequel les Américains ont un penchant depuis la guerre d’indépendance, et étaient impatients de se faire un nom dans le monde commercial.

“Mais, leur arrivée aux États-Unis est entrée en collision avec l’avènement de la pandémie de coronavirus, étouffant une grande partie de l’élan autour de leur arrivée aux États-Unis.

“Ils étaient peut-être prêts et ouverts aux affaires, mais la nation ne l’était pas.

“Avance rapide jusqu’à cette année et avec la réouverture des États-Unis et le retour à la normale de la vie et quelque chose de la valeur de nouveauté d’un duc et d’une duchesse réels au milieu de Tinseltown n’est plus tout à fait ce qu’il aurait pu être.”

Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 et vivent maintenant en Californie.

Mise à jour à 7h45 : William a adopté un alias intelligent pour préserver la confidentialité à l’université

Le prince William a assuré qu’il allait incognito à l’université en utilisant un nom différent.

Après avoir obtenu son baccalauréat, le duc de Cambridge a commencé sa vie en tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université de St Andrews en 2001.

De toute évidence, William voulait se fondre dans la foule et tenait à ne pas attirer l’attention sur son statut royal.

Il aurait donc décidé de se faire appeler “Steve” dans le but de dissimuler son héritage de sang bleu.

Mise à jour à 7h40 : Sarah admet que « la presse mondiale a écrit sur mes erreurs »

Sarah Ferguson a parlé franchement d’être une mère et des “erreurs” qu’elle a commises pour “ouvrir la voie” à ses filles.

La duchesse a déclaré au magazine People : “Je suis autodérision et britannique. Mais [one thing] c’est que je suis une très bonne maman.

« Et je suis une bonne mère parce que, en grandissant, quand les filles disaient : ‘Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ça ?’

“Je dirais:” Eh bien, j’ai déjà fait ces erreurs. La presse mondiale a écrit sur mes erreurs, vous n’avez donc pas besoin de les faire maintenant. Alors je vous ai devancé pour ouvrir la voie afin que vous pouvez rêver et grandir et être qui vous êtes.

Mise à jour à 7h35 : Meghan « profondément passionnée » par l’inspiration du public mondial

Le nouveau coproducteur de Meghan Markle a révélé son enthousiasme à l’idée de s’associer à elle pour leur prochain projet Netflix.

Le mari d’Elton John, David Furnish, a écrit sur Instagram : « Je suis ravi que nous puissions enfin annoncer cette passionnante série animée.

“Meghan, la duchesse de Sussex et moi sommes profondément passionnés par le fait de présenter les histoires inspirantes et positives de femmes extraordinaires du monde entier à un public mondial de tous âges.

“L’équipe qui collabore à la série est de première classe et @netflix est le partenaire idéal.”

Mise à jour à 7h30 : la manière secrète de la reine d’indiquer sa désapprobation

La famille royale aurait un moyen secret d’indiquer sa désapprobation, a affirmé un expert royal.

Écrivant dans Philip: The Final Portrait, l’auteur Gyles Brandreth a déclaré: «D’après mon observation d’eux, les membres de cette famille sont passés maîtres dans l’art de ne rien dire.

“Parfois, ils le font pour se protéger. Parfois, ils le font pour indiquer qu’une conversation est terminée. Souvent, ils le font pour indiquer leur désapprobation.”