Famille royale EN DIRECT: Meghan Markle a raté l’hommage de Firm au prince Philip ce mois-ci | Royale | Nouvelles

Plus d’une douzaine de membres de la famille royale devraient apparaître dans le programme d’une heure, qui sera diffusé plus tard ce mois-ci. Le prince Harry, qui a quitté ses fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie avec Meghan, fait partie des membres de la famille royale participant au film hommage, avec le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward, le prince William, la princesse Beatrice, la princesse Eugénie et Zara Tindall.

Cependant, la duchesse de Sussex n’apparaîtra pas dans le programme, ainsi que Kate et les autres conjoints de la reine et des petits-enfants de Philip.

Prince Philip: The Royal Family Remembers sera diffusé le mercredi 22 septembre à 21h sur BBC One.

Le programme était initialement prévu pour marquer le 100e anniversaire de Philip en juin, mais le mari bien-aimé du monarque est décédé deux mois avant son centenaire.

La BBC a déclaré que le film hommage présenterait “des souvenirs poignants, beaucoup d’humour et de nombreuses nouvelles idées sur le caractère et l’héritage de ce pionnier royal”.

Il comprendra des interviews filmées avant et après la mort de Philip en avril.

Les documentaristes se sont rendus à l’intérieur du palais de Buckingham pour rencontrer le personnel de longue date du duc et pour capturer son étude, son bureau privé et sa bibliothèque tels qu’ils étaient au cours de ses sept décennies de service public.

La reine, qui n’a pas été interviewée pour le programme, a également accordé un accès spécial à sa collection privée de films cinématographiques.

Mise à jour à 8h20: le «déménagement de Kate et William à Windsor» permettra à George de suivre les traces de son père

Le prince George pourrait suivre les traces de son père après qu’il a été rapporté que Kate et le prince William « envisagent » un déménagement à Windsor.

Le duc et la duchesse de Cambridge auraient envisagé de déménager à Windsor selon le Mail on Sunday, car un fan royal a souligné que cela pourrait être pour George.

L’aîné des enfants de Cambridge pourrait suivre les traces de son père et fréquenter l’Eton College, basé dans le Berkshire.

Royal a regardé Susan Logue souligner que les Cambridges seraient proches de l’école s’ils déménageaient à Windsor.

Mise à jour de 8h : Camilla sera une “arme secrète” lorsque Charles deviendra roi

Camilla pourrait être “l’arme secrète” de la famille royale lorsque le prince Charles deviendra roi, selon un expert royal.

S’exprimant l’année dernière sur le podcast ROYALS, Angela Mollard a déclaré: “Quelqu’un comme Camilla qui a le sens de l’humour, qui a l’esprit sec.

“[She] peut voir l’absurdité de la vie royale dans certains cas et pourtant [has] un immense respect pour les organismes de bienfaisance qu’elle représente et un véritable intérêt pour eux.

“Je pense qu’elle est une arme magique pour la famille royale et lorsque Charles finira par monter sur le trône, nous verrons toute la richesse d’expérience, de sécurité et de stabilité qu’elle apporte à Charles dans ce rôle.”

Mise à jour de 7h50: Lilibet manquera de “porter une robe royale”

La fille de Meghan Markle et du prince Harry pourrait ne pas porter la robe de baptême royale même si le couple retourne au Royaume-Uni pour baptiser Lilibet, a affirmé un commentateur royal.

Meghan et Harry prévoient de présenter Lilibet Diana à la reine plus tard cette année, a rapporté le Sun.

Le duc et la duchesse de Sussex auraient demandé au monarque de se réunir pour organiser un baptême pour leur enfant de quatre mois.

Mais la commentatrice royale Molly Mulshine a souligné que Lilibet pourrait ne pas être en mesure de porter la robe de baptême royale si elle revenait.

S’exprimant sur le podcast Royally Us de Us Weekly, elle a déclaré: “Je ne pense pas que Lilibet va rentrer dans la robe de cérémonie de baptême au moment où tout cela se terminera.”

Mise à jour à 7h30 : Camilla partage un message d’espoir « extrêmement important » pour les femmes afghanes « courageuses »

La duchesse de Cornouailles a appelé à soutenir les femmes journalistes en Afghanistan alors que le pays continue de souffrir sous le régime des talibans.

S’exprimant lors d’un événement Women in Journalism à Dumfries House, Camilla s’est entretenue avec la journaliste de la BBC Yalda Hakim, qui a récemment interviewé un porte-parole des talibans à l’antenne.

La duchesse a déclaré: “Tous les journalistes qui se battent pour la vérité et la justice face aux représailles méritent nos remerciements et notre admiration.

« Faisons tout notre possible pour soutenir, promouvoir et, surtout, écouter les courageuses femmes journalistes d’Afghanistan, dont le travail les met en danger chaque jour.