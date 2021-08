Famille royale EN DIRECT: Meghan Markle confrontée à « la conférence des jeunes mamans d’un manoir de 11 millions de livres » | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Duncan Larcombe a dénoncé l’initiative d’anniversaire de la duchesse de Sussex pour encadrer les femmes qui retournent au travail après la pandémie. M. Larcombe a affirmé que Meghan, qui vit en Californie avec le prince Harry après avoir quitté ses fonctions royales, devrait plutôt “essayer de jeter des ponts” avec la famille royale.

S’adressant à The Royal Beat de True Royalty TV, M. Larcombe a déclaré: “C’est génial, elle fait ça, elle vient d’avoir un bébé, et tout tourne autour de Meghan, et c’est franchement de la foutaise. Ça s’est tellement mal passé dans ce pays.

“Elle a laissé derrière elle une traînée de dévastation, du côté de Markle, et maintenant du côté de Windsor.

“Je ne veux pas la voir faire la leçon à de jeunes mamans obligées de retourner au travail depuis son manoir de 11 millions de livres sterling à Los Angeles.

“Cette initiative est absurde, elle devrait passer son temps à essayer de construire des ponts avec les personnes mêmes qu’elle et Harry ont trahies.

“C’est ce que je pense que la plupart des gens dans ce pays croient.”

Meghan a dévoilé son projet 40×40 plus tôt ce mois-ci pour marquer son 40e anniversaire.

Dans une courte vidéo avec l’actrice hollywoodienne Melissa McCarthy pour lancer l’initiative, la duchesse a déclaré: “Parce que j’ai 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à mentorer une femme qui se mobilise de nouveau sur le marché du travail .

“Plus de deux millions aux États-Unis seulement et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi à cause de Covid, et je pense que si nous le faisons tous et que nous consacrons tous 40 minutes à une sorte d’acte de service, nous pouvons créer un effet d’entraînement. “

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 7h45: Fergie dit que Queen était «plus une mère» pour elle que sa propre mère

Sarah Ferguson a déclaré que la reine était «plus une mère» pour elle que sa vraie mère ne l’était.

S’exprimant sur le podcast Tea with Twiggy, la duchesse d’York a déclaré: «J’admire absolument la façon incroyable dont Sa Majesté est si moderne. . . et combien flexible, et combien compréhensif, et combien indulgent et combien généreux.

« Ma belle-mère a été plus une mère pour moi que ma mère.

“Je pense absolument qu’il n’y a pas de plus grand mentor parce que, d’une petite fille à maintenant, la constance de Sa Majesté a été un grand honneur, c’est un immense honneur – ça me donne envie de pleurer.”

Mise à jour de 7h40: Beatrice dit que le diagnostic de dyslexie serait un «cadeau» pour le bébé royal

La princesse Beatrice a parlé d’elle et des diagnostics de dyslexie de son mari et de la façon dont elle les considère comme “un cadeau”.

Parler à BONJOUR ! magazine, Beatrice a déclaré : « Si un enfant, un fils bonus ou des futurs bébés en route ont la chance d’être diagnostiqués dyslexiques, je me sens incroyablement reconnaissant d’avoir des outils tels que Helen Arkell Dyslexia Charity pour pouvoir puiser dans, pour leur donner ce soutien supplémentaire.

“Mon mari est aussi dyslexique… mais je le vois vraiment comme un cadeau.”

Mise à jour à 7h30 : Harry rompt le silence sur l’Afghanistan avec un message aux anciens combattants

Le prince Harry a pesé sur la situation actuelle en Afghanistan après que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul.

L’ancien soldat Harry, qui a créé la Fondation Invictus Games pour les militaires blessés, s’est exprimé sur la crise dans une déclaration conjointe avec des personnalités de l’organisation.

La déclaration disait : « Ce qui se passe en Afghanistan résonne dans toute la communauté internationale d’Invictus.

« De nombreux pays participants et concurrents de la famille des Jeux Invictus sont liés par une expérience commune de service en Afghanistan au cours des deux dernières décennies, et pendant plusieurs années, nous avons concouru aux côtés de l’équipe Invictus Games Afghanistan.

« Nous encourageons tout le monde à travers le réseau Invictus – et la communauté militaire au sens large – à se tendre la main et à se soutenir mutuellement. »