Thomas Mace-Archer-Mills, fondateur de la British Monarchists Society, a fait ces commentaires alors que Republic, qui appelle à un chef d’État élu, s’apprête à lancer une campagne publicitaire anti-monarchie à travers le Royaume-Uni. M. Mace-Archer-Mills a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie, sont devenus le “couple d’affiches” des républicains.

Le commentateur royal a déclaré au Daily Star: “Harry et Meghan sont en fait le couple d’affiches du sentiment anti-monarchique utilisé par Republic.

« Si les personnes les plus proches de la couronne telles que le duc et la duchesse de Sussex peuvent ouvertement travailler contre l’institution sans répercussion et saper la famille de Harry, alors pourquoi cet exemple ne devrait-il pas être utilisé et poursuivi par des groupes anti-monarchie du monde entier ?

“Les Sussex ont fourni une feuille de route habilitée aux républicains pour déclencher leur pire contre la monarchie britannique et le prochain roi de la nation.”

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en mars 2020 et ont déménagé en Amérique – une décision surnommée Megxit.

Dans leur interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, ils ont fait une série d’affirmations explosives sur la famille royale, y compris des accusations de racisme.

Harry a fait d’autres commentaires controversés sur sa famille dans les semaines suivantes.

Mise à jour de 7h40: William met le pied à terre alors que Duke refuse «d’accepter plus de bêtises»

Le prince William a “refusé de prendre plus de bêtises” sur le drame Megxit, au milieu des suggestions selon lesquelles le duc de Cambridge est “beaucoup plus dur dans les coulisses qu’on ne le pensait auparavant”.

William a été “très, très ferme” pour repousser le prince Harry et Meghan Markle dans les coulisses, selon un expert royal.

La chroniqueuse du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a noté qu’il y avait “une nouvelle image émergeant selon laquelle William est beaucoup plus dur dans cette situation que nous ne le pensions auparavant”.

Cela survient au milieu d’une rupture en cours entre les deux frères.

Mise à jour à 7h35: le prince Edward devrait rater le titre de Duke, selon une source

Le prince Edward pourrait manquer l’honneur d’hériter du titre de duc d’Édimbourg, car le prince Charles hésite à le céder, a déclaré une source.

Le comte de Wessex, 57 ans, devrait hériter du titre lorsque le détenteur actuel du titre, son frère le prince de Galles, deviendra roi.

Cependant, une source proche de Charles a déclaré au Times que le futur roi était réticent à remettre le titre.

La source a déclaré: “Le prince est le duc d’Édimbourg dans son état actuel, et c’est à lui de décider ce qu’il advient du titre. Cela n’ira pas à Edward.

Mise à jour de 7h30: William et Harry suivant « leurs propres interprétations du devoir royal »

Le prince William et le prince Harry “suivent leurs propres interprétations du devoir royal”, a déclaré l’ancien secrétaire privé de la princesse Diana.

Patrick Jephson a déclaré que les deux princes portaient un “lourd fardeau d’attentes et de responsabilités” à mesure qu’ils vieillissaient que leur mère ne l’était à sa mort.

“Pour eux, chaque nouveau matin est un de plus que ce qui lui était permis”, a-t-il écrit dans le Daily Mail.