Famille royale EN DIRECT : Meghan Markle et Harry frappés par un coup énorme – marque cruciale bloquée | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont demandé à ce que leur organisation caritative Archewell Foundation et leur société de production Archewell Audio soient protégées par le droit des sociétés en Amérique. Harry et Meghan, qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie, ont déposé des documents auprès de l’Office américain des brevets et des marques demandant l’utilisation exclusive des termes.

Mais leur offre de marque a heurté une pierre d’achoppement, a rapporté Richard Eden du Daily Mail.

Les Sussex ont été informés que les demandes devaient être clarifiées avant d’être acceptées.

Dans la demande d’Archewell Audio, Harry et Meghan ont déclaré que la société était pour la “création, le développement, la production et la distribution de podcasts, de programmes audio, de musique et de livres audio”.

Mais le bureau a répondu: “Le demandeur doit préciser qu’il s’agit de services basés sur le divertissement.”

L’application a également indiqué que la société créerait : « des performances de podcast en direct, des performances sur scène en direct, des performances musicales en direct et des lectures de livres audio en direct ».

Le bureau a répondu: “Le demandeur doit préciser qu’il s’agit de services basés sur le divertissement.”

Il a également déclaré qu’ils devaient “préciser la nature des” représentations sur scène “.

Et pour leur application à la Fondation Archewell, les Sussex ont été invités à donner plus de détails sur les applications Web qu’ils espèrent fournir.

Harry et Meghan ont six mois pour répondre ou les deux demandes seront abandonnées.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour de 8h: Harry et Meghan “se présentent” à la famille royale avec une marque alternative

Un expert en consommation a expliqué comment le prince Harry et Meghan Markle ont établi “une marque compétitive” avec “leur version de la royauté” qui détruit la marque de la famille royale.

S’adressant à US Weekly, Pauline Maclaran, professeur de marketing et d’études de consommation à la Royal Holloway University, a expliqué comment la rupture de Meghan et Harry avec la famille royale et la création de leurs propres entreprises commerciales auront un impact durable et dommageable sur la monarchie.

Mme Maclaran, qui a écrit Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture, a ajouté comment les Sussex ont créé leur propre marque en mettant fortement l’accent sur la “victimité”, qui a un marché énorme aux États-Unis.

Cette marque, dit-elle, défie massivement la marque établie de la famille royale alors que la paire basée en Californie continue de déployer des produits allant des livres aux podcasts.

Mise à jour à 7h45: Diana “allait à la salle de sport tous les jours et ne buvait jamais”

La princesse Diana aurait vieilli “très gracieusement” grâce aux bonnes habitudes de sa routine quotidienne, ont affirmé les experts.

Le designer Jasper Conran a déclaré au Telegraph : « Diana allait au gymnase tous les jours et ne buvait pas, elle aurait donc vieilli très gracieusement.

“Elle aurait bien regardé ces visages repulpés de la société et aurait probablement pensé” mieux vaut ne pas “.”

Mise à jour de 7h30: Philip ne voudrait pas que Queen suive l’habitude de Victoria après la mort d’Albert

Le prince Philip voudrait que la reine “vive pleinement sa vie” plutôt que de s’asseoir et de le pleurer, a déclaré un expert royal.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré à Femail: “Je suis sûr qu’elle a été dévastée par son décès – après tout, ils ont été mariés pendant 73 ans, mais je suis sûr qu’il lui a dit de profiter de ce qui restait de sa propre vie.

«Il ne voudrait pas qu’elle reste assise à le pleurer comme la reine Victoria l’a fait pour Albert, et je parie qu’il voudrait qu’elle continue à vivre pleinement.

«Ironiquement, ils ont passé beaucoup plus de temps ensemble à la fin à cause du verrouillage. Sa mort n’était pas inattendue et il a eu une vie longue et épanouie.