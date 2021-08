Famille royale EN DIRECT: Meghan Markle et le prince Harry fustigent l’offre d’achat de Netflix | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont nommé Nishika Kumble vice-président senior de la télévision scénarisée pour leur marque Archewell. Ils ont déclaré dans un communiqué qu’elle “dirigerait toutes les productions télévisées scénarisées et travaillerait en étroite collaboration avec Netflix pour produire un contenu divertissant à partir de voix diverses qui informent, élèvent et inspirent”. Le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, a fait part de son scepticisme quant au titre du rôle, car il a dit qu’il semblait que le couple devenait une “société” maintenant.

Il a écrit sur Twitter: “‘Senior vice-président’.

“Harry et #Meghan sont vraiment une entreprise maintenant.”

Le couple a déjà quelques projets en cours avec Netflix.

Cela inclut Heart of Invictus, qui sera une docu-série sur le projet de Harry, les Invictus Games.

Il sera produit par lui.

Pendant ce temps, Meghan sera productrice exécutive de Pearl, qui sera une série animée pour enfants.

Une déclaration d’Archewell a déclaré: «Archewell Productions a été fondée par le duc et la duchesse de Sussex en 2020 pour produire une programmation qui élève et divertit le public du monde entier en embrassant notre humanité partagée et en construisant une communauté à travers des expériences similaires, des récits puissants et des valeurs universelles. “

Harry et Meghan ont signé un accord lucratif avec Netflix l’année dernière alors qu’ils tentaient d’acquérir une indépendance financière après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale.

