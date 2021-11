Famille royale EN DIRECT : Meghan Markle « ne néglige aucun effort » pour s’assurer un rôle politique | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge a caché un message secret dans son choix vestimentaire lors de ses engagements royaux, a déclaré un expert.

Le duc et la duchesse ont assisté à des engagements royaux à Glasgow pour la COP26, où les deux membres de la famille royale sont rejoints par le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

Le couple royal a organisé une réception pour les membres de la Sustainable Markets Initiative et les gagnants et finalistes du prix environnemental du prince Willam – le prix Earthshot, et Kate a été vue vêtue d’une robe bleue, tandis que William était photographié portant un costume bleu marine.

La robe bleue de style blazer que Kate portait lors de l’événement a été décrite comme un choix « confiant » alors que les Cambridges assument davantage de responsabilités à la suite de la peur de la santé de la reine, a révélé un expert.

Le théoricien moderne des couleurs Momtaz Begum-Hossain a déclaré à OK ! : « Le bleu est la couleur de la communication, il nous aide donc à établir des relations avec les gens qui nous entourent, et il nous aide à mieux écouter, à nous concentrer et à nous donner confiance.