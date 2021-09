Famille royale EN DIRECT: Meghan Markle pourrait signaler le désir d’un mouvement politique lors de sa visite à New York | Royale | Nouvelles

La biographe royale Anna Pasternak a analysé la première visite conjointe officielle en cours de Meghan et Harry dans la Grosse Pomme et l’a trouvée très différente de leurs précédentes tournées royales. L’auteur a analysé le style de Meghan, leurs hôtes et même leur séjour à l’hôtel à New York et a déclaré que ces détails pourraient suggérer une intention de la duchesse de se positionner dans l’arène politique.

En comparant les tenues portées lors d’un engagement royal dans le cadre de la première tournée des Sussex en Océanie et celles portées lors du voyage de cette semaine, Mme Pasternak a écrit dans le Daily Telegraph : “Regardez à nouveau ces tenues.

“Ils ne disent plus Princess in Training, comme le faisaient la robe de plage et les chaussures compensées Bondi.

« La déclaration vestimentaire de 2021 est : « Prenez-moi au sérieux. Je suis un futur joueur. Un futur gouverneur.

“‘Un futur président. La première femme présidente, rien de moins.’

“Est-ce fantastique que l’ambition apparente de Meghan soit d’occuper la plus haute fonction à ses yeux ?”

Mme Pasternak a également noté que Meghan et Harry séjournaient à l’hôtel Carlyle, qui dans le passé a accueilli des membres de la royauté – dont la princesse Diana et les Cambridges – ainsi que des présidents américains lors de leurs voyages de travail.

Plongeant dans une analyse des personnes de premier plan que le duc et la duchesse ont rencontrées lors de leur premier jour à New York, Mme Pasternak a également déclaré: “Et les acteurs puissants rendant hommage au couple non royal à New York étaient impressionnants, y compris le L’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, qui a déclaré avoir partagé une “discussion importante sur Covid, la justice raciale et la sensibilisation à la santé mentale”.

“Les démocrates que Meghan a recherchés comprenaient de Blasio et son épouse écrivain et militante Chirlane McCray, Patricia Harris de Bloomberg Philanthropy et la gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.”

Mme Pasternak n’est pas le premier commentateur royal à spéculer sur la question de savoir si la duchesse de Sussex a des ambitions politiques, compte tenu également du contact de Meghan et Harry avec les responsables américains et les dirigeants démocrates.

Cependant, Meghan n’a jamais publiquement exprimé son intention de se lancer en politique.

Lors de leur visite à New York, Meghan et Harry ont largement plaidé en faveur de l’équité en matière de vaccins, une cause qu’ils défendront également aujourd’hui lorsqu’ils participeront à Global Citizens Live sur sa scène de Central Park.

Cependant, Meghan et Harry ont également organisé des réunions axées sur d’autres sujets lors de leur voyage à New York.

Le duc a rencontré le président angolais João Lourenço pour discuter des efforts de déminage du pays et des problèmes environnementaux.

Harry a également rejoint sa femme à l’école primaire de Harlem PS 123 Mahalia Jackson, où elle a lu aux élèves son livre pour enfants The Bench.

Leur visite, effectuée aux côtés de la chancelière des écoles publiques de New York, Meisha Porter, visait à mettre en lumière les initiatives de l’école et à promouvoir l’alphabétisation précoce.

Au cours de leur visite, ils ont également fait don de planteurs de légumes et d’herbes pour l’école et, grâce au partenariat d’Archewell avec Proctor & Gamble, ils ont rempli le garde-manger de l’institut de produits de santé et d’hygiène personnels pour aider les familles dans le besoin.

Enfin, Meghan a personnellement fait don de coins lecture à des établissements à but non lucratif Graham Windham à travers la ville de New York, dans le but de soutenir l’accès des familles aux livres et d’encourager la lecture à la maison.

TROUVEZ DES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE CI-DESSOUS