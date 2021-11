Famille royale EN DIRECT: Meghan Markle utilise ENCORE le titre de Sussex alors qu’elle intensifie son mouvement politique | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge devient un membre de plus en plus vital de la famille royale et, selon un commentateur royal, cela ajoutera une pression croissante sur le royal.

S’exprimant sur un podcast royal, God Save the Queen, le commentateur royal Antonio Caprarica a déclaré que la duchesse pourrait être le prochain « sauveur » de l’entreprise.

Elle a expliqué : « J’ai dit avant, la dynastie a été sauvée par les femmes

« Et le prochain sauveur sera Kate. »

Le commentateur royal a poursuivi : « Si l’on fait attention, à travers l’histoire de cette famille, les femmes sont vitales.

«Quand la reine ne sera plus là, il est clair que le centre de la famille royale sera Kate.

« Elle a du charisme, de la beauté, de l’équilibre et de l’intelligence.

« Tant de belles choses dont vous avez besoin pour être une reine de nos jours. »