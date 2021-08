Famille royale EN DIRECT: Meghan «ne manque pas la reine» à l’occasion de son 40e anniversaire – évite «l’ennui» Balmoral | Royale | Nouvelles

La reine a passé chaque été au château de Balmoral en Écosse depuis son accession au trône, et cette année n’est pas différente. Sa Majesté s’est rendue dans les Highlands fin juillet et y passera tout le mois d’août et une grande partie de septembre. Les membres de la famille royale se rendent souvent en Écosse pour un court séjour avec la reine – mais Meghan et Harry seraient ravis de sauter les formalités cette année.

Phil Dampier, auteur de Prince Harry: The Inside Story, a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex ne “manqueraient” pas leurs vacances à Balmoral cet été.

Il a déclaré à Fabulous: «Harry et Meghan ne manqueront certainement pas d’aller à Balmoral en tant qu’invité de la reine.

« Ils se seraient ennuyés et auraient trouvé cela étouffant. »

Au lieu de cela, le couple passera les mois d’été dans leur manoir de 11 millions de livres sterling à Santa Barbara, en Californie.

Meghan a 40 ans aujourd’hui et devrait organiser une fête de 65 invités maximum en raison des restrictions actuelles de Covid.

Harry aurait embauché l’organisateur de soirées Colin Cowie pour organiser l’occasion, ce que l’expert royal qualifie de “tout droit sorti des vraies femmes au foyer de Beverly Hills”.

M. Dampier a déclaré que la fête de Meghan serait une excellente occasion de bien connaître ses voisins, car la pandémie a entravé les contacts sociaux.

Il a ajouté: “Leur vie est maintenant très aux États-Unis et ils se sont installés dans le style de vie de LA, donc embaucher un organisateur de fête de style Kim Kardashian est tout droit sorti de Real Housewives of Beverly Hills.

“Elle est très libre de faire ce qu’elle veut et je suis sûr qu’ils le feront.”

