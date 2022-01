L’expert royal Richard Eden a également souligné comment le prince Harry n’a pas été élevé à l’ordre de chevalerie le plus prestigieux du pays, dont un certain nombre de membres de la famille royale, dont le prince William, sont membres. M. Eden a tweeté: « Une décision fascinante de la reine, car beaucoup pensaient que Camilla devrait attendre que le prince Charles soit roi pour rejoindre l’ordre de chevalerie le plus ancien. Le prince Harry n’est pas membre #royal #orderofthegarter. »

Cependant, le tweet de M. Eden a suscité une réponse mitigée de la part d’autres utilisateurs de Twitter, certains faisant référence à la décision de Harry de quitter le cabinet, une décision surnommée Megxit.

L’experte royale Marlene Koenig a répondu: « Elle est la deuxième épouse de l’héritier à devenir membre de l’ordre. Un précédent établi en 1947. Inutile de mentionner Harry. »

Un autre utilisateur de Twitter, @judestrios, a commenté : « Tout n’a pas besoin d’être référé au prince Harry. Les frères du prince Charles ont été nommés jusqu’à ce qu’ils soient considérablement plus âgés que le prince Harry. même être considéré pour lui.

Pendant ce temps, @Taxa12060811, a déclaré: « Il a mentionné Harry parce qu’il est le seul de son père, de sa belle-mère et de William à ne pas l’être. Mon argent est sur Catherine en obtenant un de Charles et William en donnant finalement un à Harry. »

Déclenchant une ligne Megxit, l’utilisateur @ chappy4151 a déclaré: « Il a quitté la famille royale. Pourquoi l’inclure? »

Mais une autre utilisatrice de Twitter, Barbara Piper Green, a déclaré : « Le prince Harry mène la vie qu’il veut. Laissez-le faire. »

