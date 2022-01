Famille royale EN DIRECT: « Ne pas mettre le feu à Hollywood » Meghan et Harry se sont déchaînés sur l’accord Netflix | Royale | Des nouvelles

Depuis son départ loin de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex a signé un certain nombre de contrats lucratifs avec les géants de streaming Netflix et Spotify. Leur Netflix accord a été annoncé en Septembre 2020, mais expert royal Daniela Elser, écrivant dans le New Zealand Herald affirme que « plus de 14 mois » sur, le couple ne sont pas encore livrer le contenu.

Elle a écrit: « Il y a plus de 14 mois, en Septembre 2020, lorsque leur mariage faire de l’argent avec la diffusion en continu a été révélé, ils ont promis hautainement, qu’ils allaient faire « du contenu qui informe, mais donne aussi l’espoir ». Goodo alors, mais où est-il? »

Pour leur partenariat avec Netflix, Harry et Meghan ont annoncé deux projets, Pearl, une animation pour les enfants, et un documentaire sur les Jeux Invictus, l’événement sportif de charité pour les anciens combattants précédemment fondée par Harry.

Cependant, Mme Elser affirme que même si le contenu peut être « touchant et puissant », il pourrait ne pas avoir d’impact sur le public.

Elle a écrit : « Ces émissions pourraient toutes les deux s’avérer touchantes et puissantes, mais sur le papier, elles ne sonnent pas exactement comme si elles mettront le feu aux téléspectateurs ou à Hollywood. »

Elle ne pointe toutefois, que le retard pourrait être parce que la télévision de haute qualité et des documentaires peuvent prendre beaucoup de temps pour créer, et il est fait une situation beaucoup plus difficile par la pandémie.

Des représentants du duc et de la duchesse de Sussex ont été contactés pour commentaires.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT