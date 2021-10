Famille royale EN DIRECT : Oh mon Dieu ! Meghan et Harry se tirent une balle dans le pied avec un accord « Ethic » | Royale | Nouvelles

Cette semaine, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur partenariat avec le groupe Ethic, une société d’investissement « éthique ». L’entreprise, qui, selon le prince Harry et Meghan Markle, pourrait « changer le monde », prétend guider les jeunes générations à investir dans des entreprises « responsables » sur le plan environnemental et social, y compris dans des domaines comme l’énergie verte.

Cependant, Ethic – qui aurait 1,3 milliard de dollars d’actifs – injecte des millions de livres dans une entreprise de combustibles fossiles.

La documentation de la US Security of Exchange Commission montre que la société avec laquelle les Sussex sont associés, détient des participations dans un certain nombre de banques, de sociétés pétrolières, de sociétés pharmaceutiques et de fabricants de produits chimiques.



L’un des investissements d’Ethic est The Baker Hughes Company, qui fournit à l’industrie pétrolière et gazière des produits et des services pour le forage pétrolier.

Ethic a déclaré au MailOnline que les anciens royaux seraient en mesure d’éviter d’investir leurs fonds dans des entreprises avec lesquelles ils sont personnellement en désaccord: « Nous permettons à nos clients de choisir les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont les plus importants pour eux, puis les aidons créer des portefeuilles personnalisés en fonction de leurs préférences.

« Votre portfolio personnel peut être différent de celui des membres de votre famille ou de vos amis qui priorisent des choses différentes. »

Des représentants du duc et de la duchesse de Sussex ont été contactés par Express.co.uk.

L’éthique a également été approchée pour d’autres commentaires.

SUIVEZ AVANT POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE