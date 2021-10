Famille royale EN DIRECT : Parlez d’abord à Harry ! La revendication de la sonde spatiale de William suscite la fureur | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge a critiqué la course à l’espace après que l’acteur de Star Trek William Shatner, 90 ans, ait décollé à bord d’une fusée Blue Origin. William dit que la course détourne l’attention de la lutte contre le changement climatique ici sur Terre. Dans une interview avant son premier prix Earthshot, William, 39 ans, a déclaré à la BBC: « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller et vivre. »

Cependant, le futur roi a été examiné de près par Martin Daubney, chef adjoint de The Reclaim Party, qui s’est adressé à Twitter pour affirmer que William devrait régler un problème avec son frère Harry qui aime «les voyages en jet privé sans fin» tout en «enseignant les autres sur le changement climatique» .

Il a écrit : « Peut-être qu’avant que le prince William ne mette son nez dans les affaires de vol Blue Origin de William Shatner, il pourrait avoir un mot avec son propre frère ? Harry faisant la leçon aux autres sur le changement climatique tout en profitant d’interminables voyages en jet privé est un problème plus proche de chez nous. »

Le prince Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont pris un vol en jet privé pour rentrer chez eux après une visite de trois jours à New York, où ils sont apparus à Global Citizen Live – un événement appelant à une action contre le changement climatique.

Le couple s’est adressé aux foules sur le thème de l’équité des vaccins, et ailleurs lors de l’événement, des engagements clés ont été annoncés grâce au travail acharné de nombreuses organisations partenaires, notamment des demandes de nouvelles lois écologiques pour réduire de moitié les émissions américaines d’ici 2030.

Harry a lancé une initiative de voyage durable appelée Travalyst en 2019.

Il vise à fournir au monde des options de voyage respectueuses de l’environnement et à aider la population à faire des choix éclairés en ce qui concerne les voyages aériens et terrestres.

La société s’est associée à Google et une annonce récente a annoncé qu’elle rapporterait désormais des estimations d’émissions de carbone pour tous les vols, ainsi qu’une série d’options de routage économes en carburant ajoutées à Google Maps.

