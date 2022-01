Famille royale EN DIRECT: «Pas sur la lune» Meghan et Harry «cherchent à vendre» une maison californienne de 11 millions de livres sterling | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont traversé l’étang en 2020 après avoir quitté leurs fonctions royales, auraient commencé à se renseigner sur d’autres maisons. Une source a déclaré au Sunday People : « Ils envisagent de vendre leur maison là-bas. Cependant, il ne sera pas sur le marché à cause de qui ils sont. Il n’est montré qu’aux personnes confirmées avec des fonds et qui sont des acheteurs sérieux. »

Harry et Meghan auraient aimé Montecito mais seraient moins intéressés par leur propriété actuelle et son emplacement dans l’enclave des célébrités.

La source a ajouté: « Ils veulent rester dans le quartier ou à proximité, mais ils ne sont pas ravis de la maison et de l’emplacement. »

Express.co.uk a contacté des représentants des Sussex pour commentaires.

SUIVEZ LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :