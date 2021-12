Famille royale EN DIRECT: «Plus jamais de leurs nouvelles» fureur au souhait du Nouvel An pour Meghan et Harry | Royale | Des nouvelles

Le commentateur conservateur et présentateur de GB News, Darren Grimes, s’est rendu sur Twitter et a écrit: « L’un de mes espoirs et de mes prières les plus passionnés pour 2022 est que les médias du monde répondent enfin aux exigences de confidentialité émises par les royals timides et retraités Harry et Meghan, ce qui signifie que nous ne jamais plus à entendre parler d’eux. »

Mais le message de M. Grimes a provoqué une réaction de certains utilisateurs de Twitter.

L’un avec la poignée @danielle_piper7 a répondu: « Si vous pouviez vous abstenir de tweeter à leur sujet pendant au moins cinq minutes, ce serait aussi un début……(!) »

Un autre, @tutt_brian, a écrit : « Donnez l’exemple alors. »

Un troisième, @RonWiltshire17, a ajouté : « Essayez de donner l’exemple ! Un droit à la vie privée signifie littéralement le droit de choisir ce que vous souhaitez être libéré, ils peuvent parler de ce qu’ils veulent, car c’est leur droit de décider ce qui est dans le domaine public. C’est ça la vie privée… ça ne veut pas dire qu’ils doivent être cachés. »

Cependant, d’autres étaient d’accord avec M. Grimes et un utilisateur, @AbarthRocket595, a commenté : « Nous pouvons vivre dans l’espoir !

