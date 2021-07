Famille royale EN DIRECT: Revendications de Meghan «impitoyable» – «William pensait qu’elle avait un programme» | Royale | Nouvelles

in

Le biographe royal Robert Lacey a déclaré que le duc de Cambridge avait des soupçons sur Meghan dès les premiers jours de sa romance avec son jeune frère. La réclamation provenait d’une source proche du futur roi, selon M. Lacey.

S’exprimant dans le documentaire d’ITV Harry and William: What Went Wrong?, l’historien royal a déclaré: “Quelqu’un proche de William m’a dit que William avait senti très tôt que Meghan avait un programme.”

Dans l’édition mise à jour de son livre Battle of Brothers, M. Lacey fait de nouvelles révélations sur la rupture entre William et Harry.

L’auteur royal affirme que William était furieux du traitement “impitoyable” de Meghan envers le personnel et l’a appelée “cette femme sanglante” au milieu d’allégations d’intimidation du personnel royal, ce qu’elle nie.

Il a déjà été affirmé que la rupture des frères remonte au début de la relation de Harry avec Meghan lorsque William a exhorté son jeune frère à ne pas précipiter les choses.

S’exprimant dans le documentaire d’ITV, diffusé hier soir, la biographe royale Penny Junor a affirmé que l’ancienne actrice Meghan « bouleversait les gens dès le début ».

Mme Junor a déclaré: “J’entendais très tôt de très mauvaises histoires selon lesquelles Meghan bouleversait les gens.

“Elle n’était pas aussi charmante qu’elle en avait l’air.”

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour de 8h: Kate et William offriront au personnel du NHS un cadeau d’une vie sur une étape spéciale

Kate et le prince William sont sur le point d’offrir au personnel du NHS un régal d’une vie en les invitant à prendre le thé au palais de Buckingham.

Le duc et la duchesse de Cambridge célébreront aujourd’hui le 73e anniversaire du NHS lors d’un service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul.

Ils célébreront également la contribution des travailleurs du NHS pendant la pandémie en accueillant le NHS Big Tea dans les jardins du palais de Buckingham, pour rendre hommage à leurs efforts exemplaires au cours des 18 derniers mois.

Mise à jour de 7h45: Queen attribue George Cross au NHS

La reine a décerné la George Cross au NHS et a rendu hommage à tout le personnel qui a travaillé pour le service de santé au cours des neuf dernières décennies.

Le monarque a remis aujourd’hui le prestigieux prix à l’occasion du 73e anniversaire de la Fondation NHS.

Dans un message manuscrit sincère, la femme de 95 ans a exprimé sa gratitude envers les services du NHS à travers le Royaume-Uni.

Mise à jour de 7h30: Lady Louise Windsor rend un doux hommage à Philip

Lady Louise Windsor a rendu un hommage touchant au prince Philip lors du Royal Windsor Horse Show.

Dimanche, le jeune de 17 ans a de nouveau pris les rênes du Royal Windsor Horse Show, la plus grande compétition d’attelage en plein air au Royaume-Uni.

Cependant, les observateurs royaux aux yeux d’aigle ont rapidement remarqué que Lady Louise avait rendu un hommage touchant à son grand-père, le regretté duc d’Édimbourg, en conduisant sa voiture lors de la compétition.