Famille royale EN DIRECT: « Totalement déconnecté », Harry a dit de « se taire » alors que le travail de la reine était salué | Royale | Nouvelles

Les « piques constantes » du prince Harry contre le prince Charles pourraient « nuire à son règne ».

La relation entre le père et le fils serait « au plus bas » et on pense qu’ils se sont parlé pour la dernière fois face à face lors des funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

Cela survient après que le prince Harry a affirmé avoir soulevé des « préoccupations » au sujet de Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, le magnat saoudien au centre d’une enquête sur les dons à l’association caritative de son père.

Un ami de Charles s’est dit « profondément choqué et déçu » par la dernière déclaration qui « a jeté son père sous le bus ».

Ils ont ajouté: « Cette attaque a été plus dommageable que le coup porté aux compétences parentales de Charles, car il s’agissait d’un défi à la façon dont il menait ses affaires, ce qui est beaucoup plus dommageable pour le futur roi.

« Il n’y a aucun moyen pour Charles de se défendre et de se défendre publiquement, alors il garde un silence digne. »