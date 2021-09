Famille royale EN DIRECT : un expert américain se moque de Meghan et Harry – « traiter le voyage à New York comme une visite royale ! » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex mettent fin à leur congé parental avec une visite à New York qui comprend une prise de parole lors de l’événement Global Citizen Live à Central Park samedi. L’utilisateur de Twitter @UKRoyalTea, qui s’appelle lui-même un expert américain en relations publiques, a retweeté un article avec l’horaire public du maire de New York, Bill de Blasio, jeudi.

Le programme comprend la visite de l’observatoire One World avec Harry et Meghan.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, se joindra également à eux pour la visite de l’attraction touristique.

Postant devant ses 11 000 abonnés, l’utilisateur de Twitter a déclaré: “Je ne sais pas ce qui est le plus embarrassant, les Sussex traitant une visite à New York comme si c’était une visite royale, ou le maire et le gouverneur la traitant comme telle.”

Un autre utilisateur de Twitter, @loveforcambridg, a accepté et a déclaré : « Oui exactement ! ! C’est une grosse erreur.”

Un troisième utilisateur, @home_nextdoor, a ajouté : “Il doit y avoir une séparation claire de la monarchie et des devoirs royaux envers les” citoyens privés “. Pourquoi leurs titres sont-ils utilisés pour ressembler à une visite est une visite royale ??!!”

Un autre, @Royal_Watcher_, a écrit : “Je suis complètement plus gêné pour le gouverneur et le maire. Avec tout ce qui se passe à New York en ce moment (je vis ici), C’est ce qu’ils font ?! @NYCMayor @GovKathyHochul A événement de presse pour deux membres de la famille royale qui ne travaillent pas ?!?! Vous avez des choses plus importantes à faire !!! Bon sang.”

Mais un autre utilisateur de Twitter, @Akuafrema20, a défendu les Sussex en déclarant: “Tout n’est pas centré sur le royal. Alors arrêtez de parler d’eux. Ce sont des gens de haut niveau, donc évidemment, cela sera annoncé. De plus, ce ne sont que les royalistes qui ont toujours des problèmes avec ce qu’ils font, même les membres de la famille royale eux-mêmes ont déclaré que leurs points de vue et leur travail étaient les leurs. »

Le voyage de Meghan et Harry à New York est leur première apparition officielle conjointe depuis qu’ils ont pris un congé parental après la naissance de leur fille Lili en juin.

