Famille royale en direct : vous êtes OUT ! Charles annule Philip et refuse le titre royal | Royale | Nouvelles

in

Pendant des années, le comte de Wessex s’attendait à hériter du titre de son père – mais le prince de Galles serait contre l’idée. L’expert royal Richard Kay a déclaré que cette décision était due au souhait de Charles de réduire la taille de la monarchie lorsqu’il est roi.

Écrivant dans le Daily Mail, M. Kay a déclaré: “C’est donc dans un contexte de monarchie allégée que le prince a développé des idées sur les membres de la famille royale, leurs titres et la manière dont ils s’intègrent dans sa vision d’une Grande-Bretagne moderne.

“Quelqu’un proche de Charles m’a dit que plutôt que plus de titres royaux, le prince préfère moins.”

M. Kay a également déclaré qu’il y avait un élément de “rivalité fraternelle” derrière le mouvement signalé.

Il a déclaré: “Après deux entretiens très médiatisés dans lesquels Edward a parlé du défi d’hériter du duché de son père, il semble qu’il y ait un peu de” fatigue du Wessex ” parmi certains membres de” la société “et Charles a licencié un Coup d’avertissement.”

L’expert royal a ajouté qu’il “n’aide pas” que Charles et Camilla ne soient “pas très proches” d’Edward et de sa femme Sophie.

Les commentaires de M. Kay interviennent après que Charles ne veut pas que son frère cadet devienne duc d’Édimbourg.

Une source a déclaré au Sunday Times : « Le prince est le duc d’Édimbourg tel qu’il est, et c’est à lui de décider ce qu’il advient du titre. Cela n’ira pas à Edward.

Un autre initié a ajouté: “Édimbourg n’ira pas vers eux [the Wessexes] en ce qui concerne le prince.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 7h55 : “l’aversion” intense de la princesse Anne pour Diana

La princesse Anne n’aimait pas la princesse Diana pendant son séjour au cabinet, un commentateur affirmant que le royal n’avait “pas de temps” pour elle.

S’exprimant lors du documentaire de Channel 5, Paxman sur les enfants de la reine, l’expert royal Richard Kay a déclaré: “Princesse Anne, elle n’avait pas de temps pour Diana.

“Elle n’aimait pas la façon dont elle s’acquittait de son devoir et la façon dont elle utilisait les caméras et les médias pour se promouvoir, à ses yeux.

“Anne avait une approche beaucoup plus traditionnelle de la monarchie et du devoir royal.”

Mise à jour à 7h45: l’interview de Meghan et Harry’s Oprah nominée pour un prix majeur

L’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry, Oprah Winfrey, a été nominée pour un prestigieux Emmy Award.

“Oprah with Meghan & Harry: A CBS Primetime Special” a été nominé pour un Emmy Award dans la catégorie “Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special”.

La bombe révélatrice a envoyé des ondes de choc dans la monarchie britannique et dans le monde à cause des allégations d’explosion de racisme en mars dernier.

Mise à jour de 7h30: George montre des signes qu’il ” idolâtre ” William lors de son apparition à l’Euro 2020

Le prince George a montré qu’il « idolâtrait » le prince William lors des matchs de l’Euro 2020 cette année, a affirmé un expert.

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré au Sun: “Son premier regard est vers William et lorsqu’il voit son père célébrer en rugissant et en frappant dans l’air, nous pouvons voir George utiliser le mimétisme postural et le miroir pour répondre presque exactement de la même manière.

«Après avoir serré son père dans ses bras pour partager le moment de célébration intense, George se met à produire son propre rituel de joie personnel et la façon dont il lève les bras et montre de qui il les a appris.

“Il se frotte même le nez avec un trait que nous voyons souvent chez William et le père et le fils tirent sur la ceinture de leur pantalon dans des routines de langage corporel assorties.”