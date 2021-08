Famille royale EN DIRECT: William chagrine alors que Harry ratera un moment clé de Cambridge | Royale | Nouvelles

in

Traditionnellement, les frères marquent l’occasion ensemble, mais un expert royal s’est prononcé car cela ne se produira pas cette année pour des raisons déchirantes. Richard Fitzwilliams a déclaré en exclusivité à Express.co.uk: “Ils avaient toujours l’habitude de se rencontrer en ce triste anniversaire pour revivre des souvenirs d’elle.”

Bien qu’il soit largement rapporté que les frères ont passé des anniversaires précédents ensemble à se souvenir de moments précieux avec leur défunte mère, il est peu probable que le prince Harry soit présent ou impliqué pour l’occasion de cette année depuis son déménagement aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle, qu’il a deux enfants avec.

Au lieu de cela, le prince William devrait passer le jour important de la mort de sa mère bien-aimée avec son épouse Kate, la duchesse de Cambridge et ses trois enfants.

Il veut que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis grandissent en sachant “qui elle était et qu’elle existait”.

M. Fitzwilliams estime que malgré la distance, les frères communiqueront toujours le 31 août, jour de la mort prématurée de la princesse de Galles, mais en privé.

Il a déclaré: “Je pense qu’ils seront probablement en contact, mais tout contact entre eux sera privé.”

Au cours des années précédentes, les frères ont marqué l’occasion de manière publique significative, notamment un service commémoratif à l’occasion du 10e anniversaire et la commande de deux documentaires sur Diana pour le 20e anniversaire.

Cette année, la famille Cambridge s’apprête à marquer l’occasion en privé en décidant de la quantité d’informations à partager avec leurs trois enfants sur « Granny Diana », le nom donné à la défunte princesse par son fils dans le documentaire Diana, Our Mother : Her Vie et héritage en 2017.

Le jour de la fête des mères plus tôt cette année, les enfants ont rendu un hommage touchant à leur « Mamie Diana » en lui écrivant à la main des messages partageant leur amour.

Charlotte a lu: “Chère Mamie Diana, je pense à toi le jour de la fête des mères. Je t’aime beaucoup. Tu me manques. Beaucoup d’amour Charlotte xxxxxxxxx.”

Alors que la carte de son frère George disait: “Chère grand-mère Diana, bonne et heureuse fête des mères. Je t’aime beaucoup et pense toujours à toi, envoyant beaucoup d’amour de George xxxxx.”

Les fans royaux peuvent marquer l’occasion en visitant la statue de la princesse Diana qui a été dévoilée par ses fils, le duc de Cambridge et le duc de Sussex, plus tôt cet été.

Comme cette année marque le 24e anniversaire de l’accident mortel à Paris, des dispositions spéciales ont été prises pour permettre aux visiteurs de voir le mémorial près du palais de Kensington à Londres.

Historic Royal Palaces (HRP) a déclaré que pour ceux qui souhaitent s’arrêter et prendre un moment, ils seraient autorisés à voir la statue depuis le Cradle Walk autour du Sunken Garden, où elle se trouve de 15 heures à 17 heures.

