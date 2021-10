Famille royale EN DIRECT: William envoie un message à Harry et Meghan avec une énorme victoire commerciale | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge a écrit l’avant-propos d’Earthshot : Comment sauver notre planète, et il s’est maintenant hissé au sommet de la liste des best-sellers du détaillant en ligne dans plusieurs catégories telles que les habitats des animaux et l’environnement. Ce livre vise à inspirer encore plusieurs années d’action pour réparer la planète et est également la première publication de la compétition environnementale mondiale de la famille royale; le prix Earthshot. Earthshot : Comment sauver notre planète est co-écrit par l’ancien directeur exécutif du WWF, Colin Butfield, et le producteur/réalisateur primé Jonnie Hughes.

Il sort parallèlement à une prochaine série télévisée en cinq parties qui sera diffusée sur BBC One à l’automne.

Mais le succès retentissant du nouveau livre suggère à quel point le fait d’être membre de la famille royale a encore de la valeur parmi des millions de personnes.

Cela survient quelques mois seulement après que Kate, la duchesse de Cambridge a vu son livre Hold Still: A Portrait of Our Nation en 2020, passer en tête de la liste des best-sellers le premier jour de sa sortie.

Le livre, qui présente 100 portraits finaux « poignants et personnels » sélectionnés parmi 31 000 participants, est également devenu le deuxième livre le plus vendu de tous les titres sur Amazon.

Le livre pour enfants de Meghan Markle, The Bench, sorti en juin, était en tête de la liste des best-sellers du New York Times après une semaine, mais n’a atteint que la troisième place sur la liste des best-sellers d’Amazon aux États-Unis.

Les mémoires très attendues du prince Harry, qui le verront documenter les “expériences, aventures, pertes et leçons de vie qui l’ont aidé à devenir” ce qu’il est aujourd’hui, devraient sortir l’année prochaine.

