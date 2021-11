Famille royale EN DIRECT: William et Kate «interdisent la BBC» alors que la fureur éclate devant un documentaire explosif | Royale | Nouvelles

L’événement caritatif à l’abbaye de Westminster sera plutôt diffusé sur ITV dans ce qu’une source télévisée a décrit comme un « vrai coup » pour la chaîne. La duchesse de Cambridge devrait accueillir le concert de Noël pendant que le duc regarde le public.

Une source télévisée a déclaré au Sun : « ITV était très surpris mais ravi de recevoir l’appel tardif leur offrant cette incroyable exclusivité. Ce sera un fantastique concert de chants de Noël qui sera l’or de la télévision pour les téléspectateurs à la maison.

« Tout était arrangé pour être sur BBC One, mais cela a été basculé ces derniers jours à cause de la terrible dispute à propos du documentaire.

« Et les choses vont probablement empirer entre la famille royale et la BBC avant de s’améliorer car la deuxième partie du documentaire menace d’aller plus loin. »

Le camouflet signalé intervient après que la famille royale a publié une déclaration furieuse à la BBC pour avoir donné de la crédibilité aux « affirmations exagérées et infondées » dans le documentaire de lundi qui examinait les relations entre William, le prince Harry et la presse.

Les tensions risquent d’être encore plus tendues alors que le deuxième épisode de The Princes And The Press, présenté par le républicain avoué Amol Rajan, n’est toujours pas diffusé.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :