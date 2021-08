Famille royale EN DIRECT: William et Kate se préparent pour un week-end douloureux – Reine le cœur brisé | Royale | Nouvelles

Le prince William connaîtra plus de chagrin au cours des prochains jours alors que la nation s’apprête à célébrer la vie de sa mère, la princesse Diana, décédée tragiquement dans un accident de voiture le 31 août 1997. La famille royale marquera l’anniversaire de la mort de la princesse Diana en faisant un geste symbolique, qui impliquera la statue d’elle commandée par le prince William et le prince Harry. Mardi, la statue de Diana située au palais de Kensington à Londres ouvrira ses portes au public de 15h à 17h.

Les palais royaux historiques ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils “donneraient accès au Cradle Walk, qui est essentiellement la magnifique passerelle autour du Sunken Garden. Nous l’ouvrirons, gratuitement, aux passants ou à tous ceux qui souhaitent s’arrêter et prenez un moment ce mardi, spécialement pour l’anniversaire.”

William a déjà parlé des difficultés auxquelles il a été confronté après avoir perdu sa mère à un jeune âge.

Dans le documentaire de BBC One “Football, Prince William and Our Mental Health”, le futur roi a parlé des événements traumatisants.

Il a déclaré : « Quand vous avez vécu quelque chose de traumatisant dans la vie, c’est-à-dire que votre père n’est pas là, que ma mère est décédée quand j’étais plus jeune, vos émotions reviennent à pas de géant parce que c’est une phase très différente de la vie, et il n’y a personne pour t’aider en quelque sorte.”

William a en outre expliqué que le fait de ne pas avoir sa mère a rendu sa propre parentalité “parfois accablante … Moi et Catherine, nous nous soutenons mutuellement, et nous traversons ces moments ensemble, et nous évoluons et apprenons ensemble”.

William a également souligné comment le chagrin peut refaire surface, même lorsque vous pensez l’avoir traité.

Il a déclaré: “Émotionnellement, des choses arrivent à l’improviste auxquelles vous ne vous attendez jamais ou que vous pensez peut-être avoir traitées.”

Dans un hommage déchirant à l’occasion de la fête des mères plus tôt cette année, les enfants de William, le prince George et la princesse Charlotte, ont également rendu hommage à leur “granny Diana”.

