Famille royale EN DIRECT: William hausse les sourcils alors que le comédien dit « Je ne drague pas ta femme » | Royale | Nouvelles

Kate Middleton a été éblouie lors de la Royal Variety Performance dans un numéro Jenny Packham recyclé sur mesure porté pour la première fois lors d’une visite officielle au Pakistan en 2019.

La duchesse arborait également de nouvelles boucles de coiffure épinglées sur un côté, complétant son look avec des talons aiguilles assortis, un sac minaudière et des boucles d’oreilles en or de Missoma London.

Le prince William portait un smoking bleu en velours, une chemise blanche, un pantalon noir et un nœud papillon noir pour l’événement.