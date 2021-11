La princesse Diana faisait tourner les têtes chaque fois qu’elle y allait – mais comment le royal s’est-il assuré que sa peau était dans le meilleur état possible ? Apparemment, elle a utilisé un masque facial que vous pouvez fabriquer à la maison.

Express.co.uk a parlé à Ashley Wady, une experte chez BOSSFACE, de la routine de la princesse de Galles, des avantages des produits qu’elle a choisis et du maquillage qu’elle choisirait pour toujours être à son meilleur en public.

Good Housekeeping affirme que la royale a utilisé à la fois des masques à l’huile de rose et à l’avocat pour apaiser ses joues contre les rougeurs.

Et Ashley a expliqué comment ces produits ont pu fonctionner : « La rosacée est l’une des affections cutanées les plus difficiles, sinon la plus difficile à traiter car l’étiologie et la pathogenèse sont inconnues. Par conséquent, apprendre à gérer et à garder la maladie sous contrôle joue un grand rôle dans apaiser l’apparence de la peau.

« Il est probable que Diana ait utilisé l’huile de rose car elle contient des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires.

«Ces propriétés lui permettent de combattre les bactéries et de traiter les gonflements et les rougeurs que ressentent la plupart des personnes souffrant de rosacée.

« L’utilisation de masques à l’avocat par Diana aura également aidé à apaiser la peau car ils sont pleins d’acides gras qui aident à réparer une barrière cutanée compromise. »