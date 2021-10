Famille royale : Fergie dirait à Harry et Meghan de ne pas « répéter ses erreurs » | Royale | Nouvelles

Sarah Ferguson dit que la famille royale « se déplace ensemble comme une unité »

Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, suivraient un chemin similaire à celui de Sarah Ferguson après sa séparation avec le prince Andrew. Les Sussex seraient avisés par la duchesse d’York de ne pas répéter ses erreurs, a affirmé un expert royal.

Sarah Ferguson, également connue sous le surnom de Fergie, a épousé le duc d’York en 1986 – mais six ans plus tard, leur mariage s’est soldé par un scandale.

Sarah a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale après la publication d’une série d’images compromettantes dans la presse, quelques semaines seulement après l’annonce de sa séparation avec le prince Andrew.

En 1992, une série d’images intimes, prises dans sa villa de vacances à St Tropez, a été publiée dans le Daily Mirror qui montrait Fergie en train de se faire sucer les orteils par le millionnaire texan John Bryan.

La podcasteuse royale Gertrude Daly affirme que Harry et Meghan pourraient faire face à des défis similaires à ceux de la duchesse d’York à la suite de la controverse qu’elle a provoquée dans les années 90.

L’avertissement urgent de Fergie à Meghan et Harry serait de ne pas répéter les « erreurs » américaines (Image: .)

Les Sussex ont annoncé qu’ils se retireraient de leurs fonctions royales supérieures en 2020 (Image: .)

Cela survient après que les Sussex ont annoncé qu’ils se retireraient de leurs fonctions royales supérieures en 2020

Gertrude Daly, qui dirige le podcast Gert’s Royal, affirme que le duc et la duchesse de Sussex « comme Sarah, essaient de se débrouiller seuls, deviennent financièrement indépendants, font face à un examen minutieux des médias et à un public qui les déteste et les aime ».

Le commentateur royal a déclaré au Daily Star: « La duchesse Sarah a également dû naviguer dans le champ de mines pour être en quelque sorte royale et avoir un titre, mais ne plus être HRH ou travailler royale, et perdre les avantages qui en découlent. «

Elle affirme que Harry et Meghan pourraient suivre un chemin similaire à celui de Fergie « bien que peut-être pas consciemment », car tous deux ont été dépouillés de leurs titres royaux et pourraient travailler sur des projets en dehors de la firme.

LIRE LA SUITE: Camilla a fait un «mouvement de voyou mafieux» avec une remarque à Diana

Aperçu de l’histoire romantique du prince Andrew et de Sarah Ferguson (Image: Express)

Mme Daly a souligné les similitudes entre Sarah Ferguson et les Sussex, y compris leur travail dans des entreprises caritatives, l’écriture de livres et le fait de devenir porte-parole.

Elle a déclaré: « La duchesse Sarah après la séparation du prince Andrew a vécu à temps partiel aux États-Unis, a écrit des livres, est devenue porte-parole, a fondé sa propre organisation caritative et ses propres entreprises, a produit des émissions de télévision et des films et a continué à effectuer des visites caritatives au Royaume-Uni, aux États-Unis et à l’étranger. »

Le commentateur a également suggéré que la duchesse Sarah conseillerait le couple sur la vie après le Megxit, affirmant qu’elle leur dirait « de bien réfléchir, car elle a fait beaucoup d’erreurs et de décisions regrettables après le divorce ».

Elle a également affirmé que Fergie conseillerait au couple d’envisager les perspectives financières à long terme de la vie en dehors du cabinet.

A NE PAS MANQUER

Famille royale EN DIRECT : Oh mon Dieu ! Meghan et Harry se tirent une balle dans le pied [LIVE UPDATES]

Meghan « veut » un rôle de super-héros alors qu’elle envisage de « retourner au théâtre » [INSIGHT]

La ressemblance de la princesse Charlotte avec la nièce de la reine suscite la frénésie des fans royaux [PICTURES]

Meghan et Harry à New York le mois dernier (Image: .)

Elle a déclaré: « Elle leur conseillerait également d’épargner et de vivre selon leurs moyens, car beaucoup de ses mauvaises décisions étaient motivées par des raisons financières.

« Et tandis que les Sussex sont en mesure de commander le meilleur prix maintenant, leur marque n’est peut-être pas toujours aussi rentable. »

Après leur départ de la monarchie, le couple a également créé sa propre fondation caritative appelée Archewell, dont le slogan est « Objectif partagé, action mondiale ».

L’organisation compte trois divisions – la fondation à but non lucratif, Archewell Productions et Archewell Audio.

Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew (Image: PA)

Meghan et Harry ont signé des contrats lucratifs avec les géants mondiaux du streaming Spotify et Netflix pour les deux derniers projets.

L’accord du couple avec Netflix aurait une valeur de 100 millions de dollars, et selon leur site Web, grâce à leur partenariat créatif avec le service de streaming, le duc et la duchesse de Sussex visent « à produire une programmation qui informe, élève et inspire ».

Cette collaboration comprendrait des documentaires, des émissions pour enfants, des docuseries, des films et des séries scénarisées.

Alors qu’Archewell audio vise à «mettre en lumière diverses perspectives et voix», et dans le cadre du partenariat avec Spotify, le couple «produira des podcasts et des émissions qui construisent une communauté à travers des expériences partagées, des récits puissants et des valeurs universelles».