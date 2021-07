Famille royale : Harry & Meghan n’auront jamais l’attention qu’ils avaient au Cabinet | Royale | Nouvelles

S’exprimant sur le dernier documentaire royal de Channel 5, Meghan at 40: The Climb To Power, diffusé le samedi 24 juillet, le journaliste royal basé aux États-Unis a expliqué comment, malgré les nombreuses entreprises commerciales en cours, le prince Harry et Meghan Markle ont conclu des accords lucratifs avec Spotify, Netflix et Apple – la paire n’atteindra malheureusement jamais le niveau de popularité qu’elle pourrait avoir lors de voyages royaux tels que rencontrer des chefs d’État. Lors d’un démontage brutal, le journaliste a poursuivi en soulignant que le couple californien avait en fait réduit ses chances de devenir plus célèbre avec sa décision de quitter la famille royale, malgré leurs efforts pour promouvoir leur propre marque Sussex.

Mme Pearson a expliqué : « Ils ont conclu un certain nombre d’accords – nous connaissons Netflix, ils avaient un podcast, un accord avec Spotify…

“Meghan a sorti un livre pour enfants, Harry a accepté un travail en santé mentale dans une grande start-up de la Silicon Valley.”

Mais dans une gifle du couple royal, le journaliste a souligné que ces entreprises étaient insignifiantes par rapport à l’attention qu’elles avaient attirée de leur passage dans la famille royale.

Le journaliste a déclaré: “Cependant, rien de tout cela n’aura jamais l’attention de l’époque a fonctionné comme leur tournée en Afrique du Sud l’a fait.

JUSTIN La fille de Meghan Markle et Harry, Lilibet, a finalement été ajoutée à la succession sur le site Web

“[Or] la façon dont leur mariage a fait.

« Ils ne rencontreront pas les chefs d’État. Ils n’auront pas de plate-forme mondiale pour s’exprimer !”

Elle a ajouté que malgré le fait d’avoir une “fondation caritative” qui pourrait attirer une attention plus positive dans un vain voyage royal similaire, elle a averti que “beaucoup de célébrités le font aussi”.

“Il est maintenant possible qu’ils n’aient pas vraiment ressenti la différence entre être une célébrité et être un royal.”

LIRE LA SUITE Meghan a introduit une « marque à l’américaine » pour transformer la famille royale en entreprise commerciale

Les commentaires interviennent alors qu’il a été révélé par l’auteur royal et expert Tom Quinn comment Meghan Markle avait eu une “chute impie” avec la famille royale sur le nom royal qu’elle et le prince Harry pourraient utiliser pour leurs intérêts commerciaux.

Une dispute féroce aurait eu lieu alors que le couple tentait de capitaliser massivement sur le nom royal aux États-Unis parallèlement aux tentatives de construire une marque après leur départ de la famille royale.

S’adressant au documentaire “Meghan at 40” de Channel 5, M. Quinn a expliqué: “Ils voulaient être Sussex Royal! Encore une fois, il s’agit d’une culture américaine via Meghan.

“Elle, après avoir traversé l’Atlantique, a commencé à penser” nous devons être une marque “.

A NE PAS MANQUER

“Ce mot terrible que la famille royale penserait toujours” ils parlent de marques, c’est affreux ! “”

Il a ajouté que le couple “voulait être Sussex Royal” afin de mettre le nom sur leur produit, mais “ensuite, on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas être Sussex Royal et qu’ils ne pouvaient pas être à HRH”.

L’expert royal a expliqué: “C’était à nouveau la famille royale qui leur a dit parce que clairement Meghan et Harry n’avaient clairement pas vérifié … Vous ne pouvez pas simplement continuer avec les titres vous et quand vous travailliez des membres de la famille royale! ‘”

Alors qu’il était historien et commentateur royal, Ed Owens a souligné : « Toute forme d’entreprise commerciale risquait de jeter le discrédit sur la famille royale si elle ne correspondait pas au mandat des opérations publiques de la monarchie en Grande-Bretagne. »