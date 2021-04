Famille royale: la duchesse de Gloucester saluée comme «les meilleures épouses royales non royales» par ses fans adorés | Royal | Nouvelles

La duchesse est une belle-cousine de la reine et joue un rôle actif mais largement invisible au sein de la famille royale. La modeste Royal possède un vaste portefeuille de plus de 60 organismes de bienfaisance auxquels elle consacre une grande partie de son temps à promouvoir et à soutenir. Ses intérêts vont du bien-être des enfants aux projets de recherche médicale et aux initiatives communautaires.

La duchesse a récemment participé à la promotion de la sensibilisation et à la collecte de fonds pour Prostate UK, dont elle est la marraine.

Elle et son mari, le prince Richard, ont participé à la campagne March The Month organisée par l’association caritative pour la santé des hommes.

L’événement a mis les participants au défi de marcher 11 000 pas par jour pendant le mois de mars.

Son dévouement à ses causes ainsi que ses manières discrètes et modestes l’ont fait aimer à une légion de fans royaux, qui croient que ses efforts méritent une plus grande reconnaissance publique.

Un admirateur a écrit sur Twitter: « Birgitte – SAR la duchesse de Gloucester – est probablement la » royale ouvrière « la moins connue, mais elle est l’exemple parfait de dignité tranquille et de service depuis près de 50 ans maintenant. »

Un autre l’a décrite comme «les meilleures épouses royales non royales».

Sa relation avec le duc de Gloucester est devenue plus sérieuse au cours de cette année, menant à leur engagement.

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage discrète à l’église St Andrew en 1972.

Elle et son mari ont trois enfants – Lady Rose Gilman, Lady Davina Windsor et Alexander Windsor, comte d’Ulster.