Famille royale: la reine doit être mère et monarque alors que des décisions difficiles suivent Andrew | Royale | Nouvelles

S’adressant à GB News samedi, le biographe et journaliste royal a déclaré que la reine jouait un numéro de jonglage avec son deuxième plus jeune fils, le prince Andrew, le duc d’York à la suite de l’affaire civile intentée par Virginia Roberts Giuffre. Mme Levin a expliqué à quel point la question est “très très difficile” à traiter pour la reine en tant que monarque et mère, surtout à l’âge de 95 ans. Ses commentaires interviennent alors que Mme Giuffre, 38 ans, a déposé une plainte contre le prince Andrew à New York. tribunal lundi. Elle allègue qu’elle lui a été «traitée» par le défunt financier pédophile Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell et «agressée sexuellement» à l’âge de 17 ans par le prince Andrew, duc d’York dans un appartement à Londres en 2001. Le prince Andrew nie catégoriquement tout des allégations.

Mme Levin a déclaré: «Elle a donné sa vie pour être dévouée à ce pays.

“La majeure partie de sa vie a été consacrée à cela et la famille s’est débrouillée beaucoup plus par elle-même.”

Mais Mme Levin a ajouté que le cas d’Andrew est un problème à multiples facettes qui aggrave la blessure de la reine.

Dans un moment qui donne à réfléchir, elle a déclaré: “C’est l’un des exemples où elle doit être une reine et aussi une mère et je pense que c’est très, très difficile pour elle.”

Mme Levin a affirmé que la reine avait apparemment « proposé de payer » tous les frais juridiques si l’affaire « allait à l’encontre » d’Andrew.

Le biographe royal a poursuivi en affirmant que le public devra attendre “cinq ans” avant que l’affaire soit entendue et qu’une “décision soit prise”.

La reine aura 100 ans dans cinq ans et Mme Levin ajoutera comment ce fait ajoute au « flou » de la question en jeu avec le prince Andrew.

Elle a suggéré que la raison pour laquelle la reine a proposé de payer les frais juridiques du prince Andrew est que son “soutien financier” est “en fait assez faible” car il ne reçoit qu’environ “20 000 £” par an en tant que pension militaire selon Levin.

Mme Maxwell, 59 ans, a plaidé non coupable de l’acte d’accusation de huit chefs d’accusation concernant ses efforts présumés pour trouver et préparer des filles mineures à des abus sexuels pour Epstein entre 1994 et 2004. Elle pourrait encourir jusqu’à 80 ans de prison si elle était reconnue coupable.

Mme Giuffre poursuit le prince Andrew en vertu de la loi sur les enfants victimes qui a été adoptée en 2018 par l’État de New York pour aider les victimes d’abus sexuels historiques à demander réparation.

En 2019, à la suite de l’interview explosive du prince à la BBC où il a discuté de sa relation avec M. Epstein, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant: “Le duc d’York regrette sans équivoque son association malavisée avec Jeffrey Epstein. Le suicide d’Epstein a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes. Le duc sympathise profondément avec les personnes touchées qui souhaitent une forme de fermeture.

“Le duc a déjà déclaré qu’il n’avait vu, témoin ou suspecté aucun comportement du type de celui qui a par la suite conduit à l’arrestation et à la condamnation de Jeffrey Epstein. Il déplore l’exploitation de tout être humain et ne tolérerait, ne participerait ni n’encouragerait aucun un tel comportement.”

Le duc nie ardemment toutes les allégations portées contre lui, ajoutant qu’il ne sait pas et n’a jamais rencontré Mme Giuffre.