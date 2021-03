Famille royale: le prince Harry a gardé Andrew hors de l’interview d’Oprah «par loyauté» envers Eugénie | Royal | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont ouvertement discuté des difficultés auxquelles ils ont été confrontés tout en travaillant pour la famille royale et n’ont pas hésité à répondre aux nombreuses questions qu’Oprah Winfrey a posées lors de leur conversation de 90 minutes. Bien que le présentateur de l’émission-débat ait insisté sur le fait qu’aucun sujet ne serait interdit, les discussions sur le prince Andrew et sa retraite indéfinie de ses fonctions royales n’ont pas été discutées. L’auteur royal Anna Pasternak a suggéré que la relation étroite qu’Harry partage avec sa cousine plus jeune, la princesse Eugénie, a peut-être joué un rôle dans l’exclusion des questions sur le duc d’York de l’interview.

Mme Pasternak a déclaré à Fox News: « Je supposais que l’on pouvait dire qu’il n’était pas pertinent. Cela pourrait aussi être par loyauté et par respect pour sa fille, la princesse Eugénie, qui est proche de Harry et de Meghan.

« Et si c’est la raison, je pense que c’est plutôt charmant parce que je pense qu’Eugénie a été une très bonne amie pour eux deux. »

Alors que le duc de Sussex a admis avoir eu peu ou pas de conversations avec le prince Charles depuis sa démission en tant que royal actif, et que les experts affirmant que la communication avec le prince William faisait également défaut, la princesse Eugénie serait restée en contact étroit avec son cousin.

Mme Pasternak a poursuivi: « On pense que [Eugenie] est probablement le seul membre de la famille royale à être le plus proche d’eux et à rester en contact.

« Nous ne connaissons pas la raison, mais on ne peut que soupçonner que peut-être par respect pour elle, ils ne voulaient pas entrer dans son père. »

Harry et Eugénie sont connus pour avoir partagé une relation très étroite depuis leur enfance, car ils passaient souvent des vacances avec leurs mères, la princesse Diana et Sarah, duchesse d’York.

Leur amitié a été soulignée plus tôt dans l’année lorsqu’il est apparu que le duc et la duchesse de Sussex avaient accepté de laisser Eugénie et son mari Jack Brooksbank emménager dans leur maison de Frogmore Cottage avant l’arrivée de leur fils en août.

La commentatrice royale Katie Nicholls a déclaré: « Eugénie et Jack sont très proches de Harry et Meghan.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton « l’une des femmes les plus dignes », a déclaré un initié royal après l’interview d’Oprah

Elle a dit: « Eugénie et moi nous étions connus avant de connaître Harry, donc c’était confortable. Nous sommes amis avec eux en tant que couple. »

Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durant ont écrit dans le livre, Finding Freedom: « Comme Harry, Eugénie est loyale, honnête et très amusante. Les deux ont passé de nombreuses soirées ensemble à Londres. »

Et à l’approche du mariage du duc et de la duchesse de Sussex en mai 2018, la princesse Eugénie a aidé le couple à organiser la cérémonie.

Un initié royal a déclaré à l’époque: « La princesse Eugénie et son fiancé Jack Brooksbank ont ​​fait un voyage pour voir le couple il y a environ un mois pour Meghan pour aider la future mariée à préparer son mariage. »