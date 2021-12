Famille royale : les voisins des propriétés appartenant à l’État pourraient augmenter le prix des maisons | Royale | Des nouvelles

Des experts ont expliqué au Telegraph comment la famille royale est une aubaine pour le marché du logement sans le vouloir. Ils ont révélé que certains investisseurs sont même prêts à payer plus cher pour une propriété uniquement parce qu’elle est située à proximité d’une résidence royale.

Becky Fatemi, une agente immobilière travaillant pour Rokstone, a déclaré que l’histoire et la popularité de la famille royale à l’écran rendent ces propriétés intrigantes.

Elle a déclaré: « Des gens comme Bridgerton et The Crown ont ravivé un sentiment de patronage britannique, et si une propriété abritait autrefois un Lord ou une Lady, cela plaira certainement aux acheteurs.

« Nos clients asiatiques sont particulièrement enthousiasmés par cela, et la proximité d’une résidence royale rend certainement une propriété plus vendable. »

« Nous avons récemment aidé un rappeur américain à louer une maison près de Buckingham Gate pour beaucoup d’argent, il voulait être proche de la reine. »

Pour vivre à proximité de la résidence principale de la reine à Londres avec le code postal premium SW1A, il faudrait dépenser en moyenne 2 164 000 £ pour une propriété.

En raison de la proximité du palais de Buckingham, le prix est 47 % plus élevé que celui d’une maison moyenne dans l’arrondissement de Westminster.

Pour être voisin du prince Charles et vivre près de Clarence House, le prix moyen d’une propriété est d’environ 2,4 millions de livres sterling, soit encore plus cher que de vivre près de la reine.

Ce qui signifie qu’il est 63 % plus cher qu’un domaine ordinaire dans le même arrondissement qui se vend généralement 1,5 million de livres sterling.

Certaines exceptions existent néanmoins, avec des propriétés près du château de Windsor, de la deuxième résidence de la reine et de Frogmore House, où vivaient le prince Harry et Meghan Markle, coûtant moins que la moyenne locale.

Les prix demandés moyens autour de ces deux domaines se situent à près de 617 000 £ et 602 000 £, sous-performant le marché local de 8 % et 10 % respectivement.