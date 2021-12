Famille royale LIVE : Combler le vide ! Wills surmené contraint d’intervenir après la libération sous caution de Harry | Royale | Des nouvelles

Une étude de la chercheuse canadienne Patricia Treble montre le nombre de tâches que la famille royale a remplies en 2021, le prince William étant le seul membre de The Firm à avoir accompli plus de tâches cette année qu’en 2019.

Le duc de Cambridge, 39 ans, a accumulé 227 fonctions sur les 2 065 au total de la famille royale, tandis que son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, également âgée de 39 ans, en a effectué 115.

Tandis que la reine, dont le mari le prince Philip est décédé en avril, et qui souffre de problèmes de santé, a engagé 182 engagements en 2021.

Cependant, le cabinet a entrepris moins de 60% des engagements qu’il terminait il y a deux ans, en raison d’un mélange de Covid, d’une génération de plus en plus âgée de membres de la famille royale et de la perte de membres senior du cabinet, dont le prince Harry et Meghan qui vivent maintenant dans les États-Unis et le prince Andrew qui a démissionné de ses fonctions.

