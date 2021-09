Famille royale LIVE : Kate et William vont enfin récupérer les projecteurs de Meghan et Harry | Royale | Nouvelles

Ce soir, le duc et la duchesse de Cambridge seront rejoints par le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, lors de la première très attendue du nouveau film de James Bond No Time To Die. Les fiançailles marquent une rare occasion pour les quatre membres supérieurs de la famille royale d’être vus ensemble, et cela fait suite au voyage de trois jours du prince Harry et de Meghan Markle à New York, qui a fait l’objet d’une large parution dans la presse.

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait un certain nombre d’apparitions publiques dans la Big Apple, notamment, le couple a prononcé un discours sur l’équité en matière de vaccins lors de l’événement Global Citizen Live de samedi.

Lors de l’événement de ce soir, le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ainsi que le père de William, Charles et sa belle-mère, Camilla fouleront le tapis rouge pour rencontrer les stars du nouveau film 007, le 25e de la série James Bond.

L’acteur principal Daniel Craig et d’autres membres de la distribution dont Rami Malek, Lea Seydoux et Lashana Lynch seront présents, aux côtés des scénaristes Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis et Robert Wade.

Les membres de la famille royale pourraient également côtoyer Billie Eilish et son frère musicien Finneas O’Connell, qui ont co-écrit la chanson thème du film.

La première mondiale de Pas le temps de mourir a lieu au Royal Albert Hall, à quelques pas de la maison de Kate et William à Kensington Palace.

No Time To Die est le cinquième et dernier film à présenter Craig dans le rôle de James Bond. Des travailleurs de la santé et des membres des forces armées seront également présents dans l’auditorium pour reconnaître leurs efforts pendant la pandémie de COVID-19.

