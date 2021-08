Famille royale LIVE : Nous avons besoin d’intimité ! Meghan et Harry sont sauvages alors que «les gens préfèrent» la reine | Royale | Nouvelles

in

L’animatrice de GB News, Mercy Muroki, a discuté de la réputation de la famille royale à la suite de l’interview d’Oprah Winfrey du duc et de la duchesse de Sussex, qui a vu le couple faire une série de déclarations sur la monarchie, y compris des accusations de racisme. Le présentateur a insisté sur le fait que “dans l’ensemble”, les gens préfèrent la famille royale à Meghan et Harry.

S’exprimant sur GB News, Mme Muroki a déclaré: “Je trouve du réconfort dans le fait que, dans l’ensemble, je pense que les gens préfèrent la famille royale à Meghan et Harry, donc je ne pense pas que leur réputation ait nécessairement été endommagée.”

Mme Muroki a également critiqué le couple pour avoir dit qu’ils voulaient de la vie privée et a souligné leur interview télévisée révélatrice, l’accord Netflix, l’accord Spotify et les livres.

Elle a déclaré: “Je ne sais pas pour vous, mais je m’ennuie que Meghan et Harry mettent leurs deux cents dans à peu près tout.

“Franchement, je suis de tout cœur, sans réserve, indifférent à ce qu’ils ont à dire sur quoi que ce soit.

“Je ne peux tout simplement pas invoquer des putains à donner, mais je suis obligé d’écouter leurs opinions car elles sont littéralement incontournables.

“Meghan et Harry disent qu’ils veulent un peu d’intimité et d’espace, mais je commence à avoir l’impression que c’est nous qui avons besoin d’un peu d’intimité et d’espace de leur part.”

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 et vivent maintenant en Californie.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE :

Mise à jour à 7h55: Harry et Meghan ont trouvé le départ des rôles royaux «plus difficile que jamais imaginé»

Le prince Harry et Meghan Markle ont trouvé que quitter leurs rôles royaux “est plus difficile qu’ils ne l’auraient jamais imaginé”, selon les affirmations du biographe non autorisé des Sussex.

Omid Scobie, qui a écrit la biographie non officielle “Finding Freedom”, a déclaré que les “étapes initiales” étaient difficiles, bien que les Sussex aient tout “planifié dans leur tête”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont pris leurs distances par rapport aux affirmations contenues dans le livre explosif.

Mise à jour à 7h50: Kate et William parlent d’un “moment difficile” depuis la mort de Philip dans une note sincère

Kate et le prince William ont écrit un message sincère décrivant le “moment difficile” auquel ils ont été confrontés ces derniers temps.

La famille royale a subi la perte du patriarche le prince Philip cette année.

Le duc d’Édimbourg, marié à la reine depuis 73 ans, est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans.

Les fans royaux et les experts du monde entier ont envoyé leurs condoléances à la famille du duc, y compris la blogueuse royale Gertrude Daly, qui a reçu une réponse surprise des Cambridges.

Mise à jour à 7h45: Harry vole la vedette dans un match de polo américain alors qu’il marque deux buts

Le prince Harry a reçu des éloges après avoir participé à un match de polo caritatif en soutien à Sentebale – une organisation qu’il a cofondée.

Le duc de Sussex a assisté à un match de polo dans le Colorado marquant sa première apparition publique depuis la naissance de sa fille, Lilibet Diana, en juin.

Grâce aux efforts du duc et d’autres invités, 3,5 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling) ont été collectés pour fournir des fonds pour soutenir les enfants vulnérables en Afrique australe.

La star du polo argentin Nacho Figueras, qui serait un ami proche du duc, a partagé une photo avec lui sur son compte Instagram.