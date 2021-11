Famille Royale LIVE : Pas spécial ! Les mouvements politiques de Meghan se retournent contre eux alors que les États-Unis se retournent contre la duchesse | Royale | Nouvelles

Les réponses furieuses interviennent après que la duchesse de Sussex a appelé les numéros de téléphone privés de certains sénateurs américains. Meghan aurait fait pression sur les politiciens républicains américains pour les pousser à proposer certaines politiques de congé parental et de changement climatique au niveau du gouvernement. La duchesse de Sussex aurait téléphoné à deux sénateurs, Shelley Moore Capito et Susan Collins, sur un numéro masqué et leur aurait dit qui elle était lorsqu’ils ont répondu.

Cependant, des citoyens américains ont réagi sur Twitter à l’ingérence de la duchesse de Sussex dans le monde politique américain.

Un utilisateur de Twitter appelé Proud Army Brat a écrit : « Personne en Amérique ne se soucie de Meghan Markle, Harry ou Charles.

« En Amérique, ils ne sont pas du tout spéciaux. »

