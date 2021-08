Famille royale LIVE: “Pourquoi donner à sa fille le nom de Queen?” Les Sussex interrogés après le dernier coup | Royale | Nouvelles

Une biographie non autorisée du couple a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leurs fonctions royales pour une nouvelle vie en Californie, pensent que la reine n’a pas tenu compte des problèmes soulevés dans leur interview controversée avec Oprah Winfrey. Mais cette affirmation a suscité une réaction furieuse de la part de certains lecteurs d’Express.co.uk.

Commentant ce site Web, un lecteur a demandé : « Alors pourquoi appeler leur fille après elle ? Un couple épouvantable.

Un autre a appelé Harry et Meghan à perdre leurs titres royaux, écrivant: “Je pense qu’il est maintenant temps pour eux d’être dépouillés de tout et d’être simplement de vieux M. et Mme, et d’être retirés de la ligne de succession, juste pour se remplir d’eux-mêmes. “

Un troisième a commenté: “Arrêtez d’attaquer votre grand-mère, la reine. La reine et la famille royale ne vous doivent rien.”

Un autre a déclaré: “Le temps que ces deux-là grandissent et prennent leurs responsabilités, ne blâmez pas tout sur une femme de 95 ans.”

Harry et Meghan ont fait une série de déclarations explosives sur la famille royale dans leur interview télévisée révélatrice, diffusée en mars.

En réponse, le palais de Buckingham a publié une déclaration selon laquelle le monarque était « attristé » d’entendre parler des luttes de Harry et Meghan, mais a ajouté que « certains souvenirs peuvent varier ».

Dans un épilogue de Finding Freedom, publié par le magazine People, des sources anonymes proches des Sussex ont suggéré qu’elles pensaient que le commentaire de la reine montrait que la monarchie n’avait pas pleinement tenu compte des préoccupations exprimées dans leur interview.

Il a déclaré: “Le commentaire de la reine” Les souvenirs peuvent varier “n’est pas passé inaperçu auprès du couple, qui, selon une source proche, n’était” pas surpris “que la pleine propriété n’ait pas été prise. Des mois plus tard et peu de responsabilités ont été prises”, un ami de Meghan a ajouté. “Comment pouvez-vous aller de l’avant avec cela?”‘

Mise à jour à 8h15: Anne a penché pour un rôle royal à l’avant et au centre sous le roi Charles

La princesse Anne sera une figure cruciale dans les plans du prince Charles pour la monarchie lorsqu’il deviendra roi, a déclaré un expert royal.

Le prince de Galles, 72 ans, a exprimé sa volonté de «réduire» la monarchie à quelques membres sélectionnés et de réduire les coûts du cabinet.

Les experts pensent que la princesse royale, qui a fêté son 71e anniversaire dimanche, sera au premier plan car elle est “indispensable”.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk qu’Anne était un “exemple exemplaire” d’un royal senior.

Mise à jour à 8h10: Meghan et Harry n’ont «aucun regret» pour le «conte de fées» Megxit

Meghan Markle et le prince Harry sont dans un endroit “beaucoup plus sain” depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Un extrait du nouveau chapitre de Finding Freedom vu par le magazine People se lit comme suit : “Ce qui a commencé comme une romance de conte de fées est devenu une histoire qui a réinventé le genre.

“Une femme indépendante et autodidacte jouant un rôle égal aux côtés de son chevalier.”

Mise à jour à 8h05: William raconte qu’il “se défoule avec les gars”

Le prince William dit qu’être « parmi d’autres gars » pour « se défouler » est un excellent moyen de se détendre loin de son emploi du temps chargé.

S’exprimant sur le podcast Peter Crouch, le prince a admis que le football était devenu plus important pour lui et qu’il était capable de parler de ce sport avec les autres.

Il a déclaré : « Depuis que je suis papa, le football est devenu bien plus important qu’avant, il a beaucoup changé ; J’ai besoin d’être parmi d’autres gars et de me défouler.

“Crie un peu, n’abuse pas de l’arbitre parce que je suis le président de la FA et je ne peux pas faire ça mais dans ma tête je le suis. Parler de football aide beaucoup.

Mise à jour de 8h: Meghan était «en colère que le palais n’ait pas écouté ses idées» sur la modernisation du cabinet

Meghan Markle était “très en colère que le palais ne l’ait pas écoutée” à ses débuts en tant que royale, a affirmé un expert.

La duchesse de Sussex a voulu donner son avis sur la façon de moderniser le cabinet et était “en colère” qu’elle n’ait pas été entendue, selon un expert royal.

La biographe royale Angela Levin a déclaré à GB News que Meghan voulait “tout diriger” et pensait qu’elle “en savait beaucoup”.