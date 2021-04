Famille royale: Sarah Ferguson brise le silence d’Instagram après la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

La duchesse d’York s’est rendue sur Instagram pour informer les fans royaux que sa dernière vidéo avait été téléchargée sur sa chaîne YouTube. Dans Storytime with Fergie & Friends, Sarah fait la promotion de la littérature pour enfants en lisant des livres aux jeunes téléspectateurs.

La photo, partagée sur l’histoire Instagram de Sarah, montre la duchesse tenant le livre “ When We Went Wild ” d’Isabella Tree, tout en portant une couronne de fleurs.

La semaine dernière, la duchesse a annoncé qu’elle retournait au travail à partir du 26 avril deux semaines après les funérailles du duc d’Édimbourg.

Elle a partagé un massage vidéo sur Instagram mardi, annonçant: “L’heure du conte avec Fergie et ses amis et Little Red News recommencera le 26 avril.”

La duchesse d’York publie chaque jour une nouvelle vidéo Storytime With Fergie and Friends et produit également Little Red News, une source de nouvelles de bien-être pour les enfants du monde entier.

Elle a dû ajourner une apparition à Waterstones afin d’aider à organiser les funérailles du prince Philip.

L’apparition, un événement virtuel pour la librairie aux côtés de l’auteur primée Beatrice Blue, était prévue pour le 11 avril.

La fille de Sarah, la princesse Eugénie, a rendu un hommage sincère à son défunt grand-père après sa mort.

Le royal a partagé la lettre émouvante sur Instagram aux côtés d’une photographie du défunt duc.

Elle a écrit: “Cher grand-père,” Tu nous manques tous. “Tu serais tellement touchée par tous les hommages qui ont été partagés avec moi ces derniers jours.”