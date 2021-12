Familles dans le football : Anton et Rio Ferdinand

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Anton et Rio Ferdinand.

Familles dans le football : Premier League Brothers Anton et Rio Ferdinand

Rio Ferdinand

La carrière de Rio Ferdinand avait tout pour le moins : une histoire de livre de contes, des transferts record, des titres et pas mal de controverses. Il a fait ses débuts pour West Ham United en 1996 et est devenu membre de la dernière génération dorée de l’académie de West Ham. Sur son éclat en tant que défenseur central, il a appris les leçons «parfaites» de Mel Machin lors d’un prêt à Bournemouth.

Après des performances exceptionnelles avec les Hammers et sa première sélection pour l’Angleterre (il en ferait 81), il attirait l’attention des poids lourds. L’équipe qui a appuyé sur la gâchette en premier était Leeds United. Un record de frais de transfert britannique de 18 millions de livres sterling était suffisant pour que West Ham se sépare de Rio.

Extérieurement, il semblait que Leeds avait pris la bonne décision. Ferdinand a fait partie intégrante de la campagne de demi-finale de la Ligue des champions de Leeds et son travail exceptionnel a été récompensé par Terry Venables avec le poste de capitaine lors de sa deuxième saison.

Cependant, en interne, la ruine financière était sur la table à Elland Road. Leeds avait besoin de vendre et Ferdinand le savait. Après la Coupe du monde 2002, il a forcé en privé un autre contrat d’enregistrement britannique. Cette fois, l’évaluation était de 30 millions de livres sterling et le transfert était vers les rivaux locaux de Manchester United.

Sous la direction de Sir Alex Ferguson, Rio a remporté six titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue, quatre Community Shields, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. Le seul trophée qu’il avait remporté avant United était la Coupe Intertoto 1999 avec West Ham.

Malgré tout son génie défensif, les controverses n’étaient jamais bien loin de Ferdinand. En 2000, il est impliqué dans un scandale de sex tape aux côtés de Frank Lampard et Kieron Dyer. Trois ans plus tard, il a raté un contrôle antidopage pour faire du shopping, ce qui lui a valu une interdiction de huit mois et une exclusion de l’Euro 2004. L’été suivant, l’attention s’est tournée vers un drame désordonné sur le refus de Rio de signer un contrat. Les fans l’ont hué et Ferguson l’a dépouillé de la vice-capitaine.

Ferdinand a suscité de nouvelles critiques pour avoir utilisé une insulte homophobe sur The Chris Moyles Show et utilisé un terme prétendument raciste envers Ashley Cole sur Twitter. La FA a infligé une amende de 45 000 £ à Rio pour ce dernier commentaire. Il a été puni de 25 000 £ supplémentaires en 2014 pour avoir utilisé un terme sexualisé péjoratif envers une femme sur Twitter. Le défenseur a également été interdit de conduire à trois reprises au cours de ses jours de jeu.

À la fin de sa carrière en 2015, jouer au football l’avait dépassé. Au cours de son séjour d’un an à Queens Park Rangers, sa femme, Rebecca Ellison, souffrait d’un cancer et est décédée tragiquement. Ferdinand a parlé de ses difficultés dans un documentaire de la BBC, Rio Ferdinand: Being Mum and Dad.

Sur le terrain, Ferdinand a pris sa retraite avec plus de 500 apparitions en Premier League, 11 buts en Premier League, d’innombrables distinctions et le manteau unique d’être un grand footballeur.

Anton Ferdinand

Anton Ferdinand n’a peut-être jamais atteint les sommets et la célébrité de son frère, mais sa carrière ne doit pas non plus être considérée comme acquise. Après sa percée à West Ham en août 2003, Anton était un défenseur central pour aider les Hammers à atteindre la finale des séries éliminatoires cette saison-là. Lorsque le club londonien a échoué, le rôle de Ferdinand a été accru et il a mené à une victoire finale 1-0 en séries éliminatoires contre Preston North End.

Le saut a à peine dérouté Anton, qui est de sept ans le cadet de Rio, et ses coéquipiers alors que West Ham a terminé neuvième en 2005. L’année suivante, ils ont atteint la finale de la FA Cup. Ce fut de loin le plus grand moment de la carrière d’Anton. Néanmoins, cela s’est terminé dans la douleur alors que l’égalisation spectaculaire de Steven Gerrard dans le temps additionnel a porté le match en prolongation. Aucune équipe n’étant capable de percer, des pénalités ont été nécessaires pour diviser les équipes. Liverpool est confortablement arrivé en tête, Anton n’ayant pas réussi à marquer le quatrième penalty de West Ham.

La défaite atroce a été le sommet de sa carrière. Les deux saisons suivantes ont vu Ferdinand obtenir des blessures ennuyeuses, une forme médiocre et un comportement controversé. West Ham a encaissé Anton en août 2008, ce qui a permis à Sunderland d’acquérir le défenseur.

Des finitions respectables au milieu de la table allaient et venaient sans trop de bruit. Bientôt, la confiance et l’expérience de Ferdinand ont attiré l’attention des Queens Park Rangers nouvellement promus lorsqu’ils ont été promus. Il était un élément essentiel de la configuration de QPR qui a conduit à la survie le dernier jour de la saison.

Cependant, le scandale du racisme de John Terry a beaucoup affecté Anton dont il ne s’est jamais remis mentalement. Il a été prêté à Bursaspor, avant de déménager à Antalyaspor. Viennent ensuite des séjours de deux ans à Reading et Southend United, respectivement. À mi-chemin de son sort de Southend, sa mère est décédée et la santé d’Anton a de nouveau été affectée. En 2021, il a expliqué comment il avait perdu l’intérêt pour le football après sa mort.

Ferdinand a terminé sa carrière en 2019 avec St Mirren étant son dernier club. Il a depuis travaillé pour être plus ouvert sur ses luttes, aboutissant à la création du documentaire de la BBC Anton Ferdinand : Football, Racism and Me.

Des jeux auxquels les frères ont joué ensemble et contre

Le plus proche qu’Anton et Rio Ferdinand aient jamais réussi à verrouiller le centre de la défense ensemble était à la Coupe du monde 2006, quand Anton était sur le point de faire partie de l’équipe. Sa saison fantastique l’a mis sur le point de faire son entrée dans l’équipe, mais une opération de hernie l’a forcé à se retirer.

Les frères et sœurs se sont alignés à sept reprises, Rio en remportant quatre et Anton te remportant. Considérant que le frère cadet a toujours eu une équipe plus faible sur le papier, ce n’est pas un mauvais retour. Anton a également l’exploit personnel d’avoir marqué contre son frère lors d’une victoire 2-1 pour West Ham en décembre 2007.

Faits intéressants

Alors qu’ils réalisaient l’importance d’être des hommes noirs, Anton et Rio ont grandi dans un environnement inclusif. Les minorités ethniques de Friary Estate étaient acceptées telles qu’elles étaient.

Anton a découvert comment le racisme peut fonctionner en regardant John Barnes au New Den. Barnes a été victime d’une faute et Anton a entendu un fan cibler le racisme à son égard. Lorsqu’il a interrogé la personne, le supporter a dit : « Oh non, pas toi mon pote. Tu es l’un des nôtres ». Anton est parti immédiatement après.

Rio, en revanche, a appris le privilège que la célébrité peut apporter. Être considéré comme une couleur s’est avéré être traité comme « semblable à un dieu ». Cependant, cela s’évapore lorsqu’il se trouve dans un environnement où il n’est pas reconnu. « Cela revient vraiment à cela », a-t-il déclaré au podcast Talent Takes Practice. « Vous ressentez ce sentiment de » oh en fait, je suis considéré comme une couleur plutôt que comme une personne maintenant. «

