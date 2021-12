Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous examinons le couple de cousins ​​de Tottenham Hotspur, Clive et Paul Allen

Familles dans le football : Clive et Paul Allen

Clive Allen

Au cours d’une illustre carrière, Clive Allen a joué pour sept clubs londoniens différents et a été un buteur clinique tout au long du match, rien de plus qu’à Tottenham Hotspur où il a joué aux côtés de son cousin Paul Allen. C’est aux Queens Park Rangers qu’il a montré ses prouesses pour la première fois, marquant 32 buts en 49 matchs avant de partir pour Arsenal, le grand rival de Tottenham, bien qu’il ne jouerait jamais un match de compétition pour eux.

Allen est revenu à QPR via Crystal Palace et a marqué 13 buts pour l’équipe de Terry Venables, mais ce n’était pas tout à fait suffisant pour revenir en première division. Ironiquement, c’est Allen qui a contribué à ce que QPR atteigne la finale de la FA Cup 1982 où l’opposition était les Spurs. Il s’est blessé lors du premier match et a raté la rediffusion lorsque Tottenham a récupéré la Coupe. En 1984, il a ensuite déménagé dans le nord de Londres et dans le club pour lequel son père Les Allen avait joué dans les jours de gloire des années 1960 pour un montant de 700 000 £.

La saison la plus impressionnante d’Allen dans le blanc des Spurs a été la saison 1986/87 où il a marqué 49 buts incroyables dans toutes les compétitions, mais cet effort n’a pas été récompensé par un trophée alors que Coventry City les a battus lors de la finale de la FA Cup 1987 dans laquelle il a joué aux côtés du cousin Paul. Ses buts ont été récompensés car il a remporté les prix du joueur de l’année PFA et du footballeur de l’année de la Football Writers’ Association.

Allen a ensuite déménagé en France et à Bordeaux avant de passer à Manchester City, West Ham United, Millwall et de terminer sa carrière de joueur à Carlisle United. Allen a continué à être entraîneur aux Spurs et apparaît toujours à des fonctions au club.

Paul Allen

Alors que Clive Allen creusait son propre sillon, Paul devenait le plus jeune joueur à l’époque à participer à une finale de la FA Cup lorsqu’il affrontait Arsenal en 1980 au stade de Wembley. Il a remporté le titre de deuxième division avec West Ham à la fin de la saison 1980/81 et a marqué six buts en 152 apparitions avant de quitter Tottenham en 1985 pour un montant de 400 000 £.

Entre 1985 et 1993, Allen est devenu une partie intégrante d’une équipe des Spurs qui comprenait Glenn Hoddle, Ossie Ardiles et son cousin Clive. Il était du côté des perdants avec Clive lors de la finale de la coupe 1987, mais a inversé la tendance en 1991 lorsqu’il faisait partie de l’équipe qui a battu Nottingham Forest. Allen était un favori des fans des Spurs et a joué au total 292 matchs de championnat marquant 23 buts. Sa dernière saison à White Hart Lane était la saison 1992/93 où il a été élu joueur de l’année.

Jeux joués ensemble et contre

Incluant la défaite finale de la FA Cup 1987 contre Coventry, les cousins ​​se sont avérés 20 fois ensemble pour les Spurs, Clive marquant 11 buts.

Le duo s’est également affronté une fois lorsque Clive s’est aligné pour Chelsea, l’attaquant marquant le premier match lors d’une victoire 2-0 en 1992.

Faits intéressants

Bien que le football soit son jeu, Clive Allen s’est essayé au football américain en jouant pour les Monarchs de Londres dans la NFL européenne en 1987, bien que son héritage soit de placer les balles en dessous de la barre plutôt que par-dessus.

Après sa retraite du jeu, Paul Allen a travaillé pendant une période pour la Professional Footballers Association.

