Familles dans le football : Craig et Gary Gardner

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons les frères Craig et Gary Gardner.

Les familles dans le football : les frères Craig et Gary Gardner

Craig Gardner

Milieu de terrain de formation, la polyvalence de Craig Gardner signifiait qu’il était souvent l’un des premiers à changer de poste lors d’une crise de blessure. Produit du système de jeunesse d’Aston Villa, Gardner a gravi les échelons et est devenu professionnel en janvier 2005. Il a fait ses débuts en équipe première en décembre de la même année en tant que remplaçant.

Après 80 matchs et six buts, dont beaucoup venant du poste d’arrière droit et gagnant également une reconnaissance internationale en jouant pour l’équipe anglaise des moins de 21 ans, Birmingham City a annoncé son intérêt pour la signature de Gardner.

Des frais estimés à 3 millions de livres sterling plus 500 000 livres sterling de suppléments ont été convenus en janvier 2010 et Gardener a fait le court trajet de Villa Park à St Andrews à Birmingham.

Gardner ne passerait qu’un an et demi à City ; cependant, il les a aidés à soulever leur premier trophée depuis 1963 alors qu’ils remportaient la finale de la Coupe de la Ligue 2011 en battant Arsenal. 52 apparitions et 11 buts plus tard, l’ancien homme d’Aston Villa était de nouveau en mouvement.

Au cours de l’été 2011, des frais de 6 millions de livres sterling ont été convenus pour emmener le milieu de terrain à Sunderland où il signerait un contrat de trois ans. Sa carrière sur Wearside n’a pas commencé en douceur pour tomber en disgrâce auprès du manager de Sunderland de l’époque, Steve Bruce. Cependant, un changement de fortune est arrivé lorsque Bruce a été limogé et remplacé par son ancien manager à la Villa Martin O’Neil.

Déployé principalement comme arrière droit pendant le temps d’O’Neil au club, Gardner est devenu un joueur fiable tout en marquant des buts cruciaux et parfois spectaculaires.

Chanter dans The Away End à Newcastle

Avec les Black Cats en difficulté, O’Neil a été remplacé par Paolo Di Canio. Gardner a commencé le premier match de Di Canio en charge, mais un carton jaune signifiait qu’il serait suspendu pour le prochain match, un voyage chez son rival Newcastle United.

Alors que Gardner était suspendu, Di Canio a pris la décision inhabituelle de permettre à son joueur de voyager avec les fans de Sunderland à Newcastle et d’être parmi eux à l’extérieur. Le milieu de terrain a été vu en train de chanter avec des fans sur le chemin du sol et de célébrer en regardant ses coéquipiers battre leurs rivaux 3-0.

La saison suivante, Gardner entre dans la dernière année de son contrat et devient moins présent dans la première équipe. À la fin de la saison 2013-14, un retour dans les Midlands a été convenu. Il a quitté Wearside en 2014 après 100 apparitions et marqué 14 buts

Retourner à la maison

Un retour dans les Midlands a vu Gardner signer pour son troisième club dans la région. Une nouvelle fois, un contrat de trois ans a été signé. Cette fois à West Bromwich Albion. Gardner était un habitué de l’équipe première des Hawthorns alors qu’il aidait le club à rester en Premier League.

En janvier 2017, il a rejoint le championnat pour la première fois de sa carrière, retournant en prêt à l’ancien club de Birmingham. L’accord de prêt a été rendu permanent à l’été de la même année.

Deux ans plus tard, Gardner a été nommé entraîneur-joueur alors qu’il commençait à mettre un terme à sa carrière de joueur. Gardner a mis un terme à sa carrière de joueur après 391 matchs et 42 buts au cours de la saison 2019-2020.

Gary Gardner

Gary, le cadet de six ans de son frère, a suivi un parcours similaire à celui de Craig en équipe première. En gravissant les échelons de l’académie d’Aston Villa, il a attiré l’attention des fans et du personnel avec une série d’excellentes performances. L’un d’eux était dans une démolition 10-1 sur les réserves d’Arsenal où Gardner marquerait deux fois et fournirait également deux passes décisives.

Un transfert de prêt à Coventry City a fourni à Gardner sa première opportunité de faire l’expérience d’un football compétitif en équipe première. Il ne lui a pas fallu longtemps pour s’adapter, marquant seulement neuf minutes après ses débuts.

Une crise de blessure à Villa a incité le club à rappeler le jeune et il a fait ses débuts en Premier League le 31 décembre en tant que remplaçant. Gardner deviendrait un habitué de la première équipe pour le reste de la saison.

Deuxième blessure grave et plus de mouvements de prêt

Alors que la saison suivante commençait, une blessure grave exclurait le milieu de terrain central pendant presque toute la saison. Plus tôt dans sa carrière de jeune, une blessure au ligament croisé antérieur l’a exclu de l’action pendant 18 mois. La même blessure, cette fois à son autre genou, allait une nouvelle fois arrêter sa carrière.

Gardner ferait son retour tant attendu dans la première équipe le dernier jour de la saison 2012/13.

Avec Gardner désespéré de retrouver la forme physique du match, il a été prêté trois fois en deux ans. Ses destinations étaient Sheffield Wednesday, Brighton et Nottingham Forest avant de finalement revenir définitivement à Villa après leur relégation en championnat.

Un habitué de la première équipe de Villa au cours de la saison 2016/17 a pris fin la saison suivante après l’achat d’un certain nombre de joueurs pour les aider à revenir en Premier League. Gardner se retrouverait à nouveau prêté.

Deux saisons en prêt à Barnsley et Birmingham City ont été suivies d’un déménagement définitif. Tout comme son frère plusieurs années plus tôt, Gary a fait le court voyage de Villa Park à St Andrew’s dans le cadre d’un accord permanent lorsque son accord de prêt a pris fin en 2019. Il reste à Birmingham à ce jour où il continue d’être un habitué de la première équipe.

Craig et Gary Gardner : du côté opposé en Premier League et enfin jouer ensemble à Birmingham City

Les deux frères se sont finalement alignés dans un match de compétition lorsque Aston Villa a affronté Sunderland en Premier League. Cependant, ils ne seraient pas des coéquipiers mais des rivaux avec Craig jouant pour les Black Cats et Gary pour Villa.

S’exprimant avant le match, le frère aîné Craig a discuté de la rare situation des frères qui s’affrontent en Premier League. Il a déclaré: «J’ai joué avec lui à Villa pour les réserves, mais jamais dans un match approprié.

« C’est une chose rare pour des frères de s’affronter dans l’élite. Ce sera un moment de fierté pour toute la famille, en particulier pour maman et papa qui ont tout fait pour nous quand nous étions enfants, nous transportant à travers le pays et l’Europe.

« Nous pouvons rire et plaisanter ici [on the golf course] et après, mais quand nous serons tous les deux sur le terrain, nous ferons tout ce qu’il faut pour gagner le match et les plaisanteries s’envolent par la fenêtre.

« S’il y a un tacle entre nous, nous le ferons tous les deux. Tout comme vous attaqueriez n’importe qui et essayeriez de le gagner équitablement.

Le match s’est terminé sur 0-0, Craig ayant été expulsé devant sa famille qui l’observait en fin de match à la suite d’un deuxième carton jaune.

Quelques années plus tard, les frères ont finalement pu jouer en compétition dans la même équipe lorsqu’ils ont joué ensemble pour Birmingham City, devenant ainsi les deuxièmes frères à le faire pour les Blues. Craig et Gary Gardner restent ensemble aux Blues aujourd’hui.

Photo principale

