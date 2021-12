Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Eden et Thorgan Hazard.

Familles dans le football : Eden et Thorgan Hazard

danger édénique

L’aîné des frères Hazard, Eden a débuté sa carrière en Ligue 1 à Lille. Il a fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans et est devenu le premier joueur non français à remporter le titre de Jeune joueur de l’année en Ligue 1 lors de sa première saison complète.

Au cours de la saison 2010/11, il a joué un rôle essentiel dans la campagne des doubles victoires en championnat et en coupe de Lille. Ses performances lui ont valu le titre de joueur de l’année en Ligue 1.

Un an plus tard, il s’installe à Chelsea où il remporte la Ligue Europa lors de sa première saison. Au cours de la saison 2014/15, il a aidé les Blues à remporter le doublé de la Coupe de la Ligue et de la Premier League et a remporté le prix du joueur de l’année des écrivains de football.

Au cours de son passage à Stamford Bridge, il a remporté deux titres de Premier League, une FA Cup, une League Cup et deux titres de Ligue Europa. Ses performances à Londres lui ont valu de déménager au Real Madrid où il a rejoint pour un montant de 130 millions de livres sterling, devenant ainsi le joueur le plus cher du Real de tous les temps.

Cependant, son séjour en Espagne a été marqué par des blessures et il vient de faire 40 apparitions depuis son arrivée en 2019. Il a remporté le titre de la Liga lors de sa première saison au Bernabéu.

Eden Hazard a fait 115 apparitions pour la Belgique. Seuls Jan Vertonghen, Axel Witsel et Toby Alderweireld ont plus de sélections pour les Diables rouges que le milieu de terrain.

Thorgan danger

Comme Eden Hazard, Thorgan a commencé sa carrière professionnelle en France avec Lens. Encore une fois, comme son frère, il a rejoint Chelsea un an après avoir signé Eden. Cependant, il n’a jamais joué de match de compétition pour l’équipe de Premier League.

Il a rejoint l’équipe belge de Zulte Waregem en prêt de deux ans entre 2012/14. Pendant son séjour dans son pays natal, il a remporté le Soulier d’or belge en 2014, le prix décerné au meilleur footballeur de la Pro League belge.

En 2014, il s’installe ensuite en Allemagne pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach, d’abord en prêt, avant de rejoindre définitivement. Thorgan a fait plus de 100 apparitions pour la Bundesliga en quatre ans au club.

En 2019, il a rejoint le Borussia Dortmund pour un contrat de cinq ans où il les a aidés à remporter le DFB Pokal en 2021 – son premier trophée majeur remporté dans sa carrière professionnelle.

Thorgan a suivi les traces de son frère et est apparu 41 fois pour l’équipe nationale belge.

Faits intéressants

Thorgan Hazard a joué dans la même équipe de Lens U16 que le milieu de terrain de l’Atlético Madrid Geoffrey Kondogbia et le défenseur de Manchester United Raphael Varane.

Les parents d’Eden et Thorgan sont également d’anciens footballeurs. Leur père Thierry était un milieu de terrain défensif semi-professionnel tandis que leur mère Carine Hazard jouait dans la première division féminine en Belgique.

Eden et Thorgan ont tous deux deux autres frères qui sont footballeurs professionnels. Ethan Hazard, le plus jeune, joue actuellement avec la Royale Union Tubize-Braine en Belgique. Pendant ce temps, Kylian Hazard joue pour le Cercle de Bruges dans l’élite belge.

